Cristian Paulucci: “La U jugó al límite y, cuando le expulsaron un jugador, el partido se acabó”

Universidad Católica se quedó con una nueva versión del clásico universitario. Los cruzados doblegaron por la cuenta mínima a la Universidad de Chile en San Carlos de Apoquindo y, por ahora, son los líderes del Torneo Nacional, a falta de lo que haga Colo Colo, el momentáneo escolta con un punto menos, este miércoles ante Deportes Melipilla.

El entrenador de los precordilleranos, Cristián Paulucci, analizó la victoria de su escuadra, en un duelo en el que la U realizó un gran primer tiempo que no pudo repetir en el segundo lapso. El gol de Fernando Zampedri, en el amanecer del complemento, le puso fin a las intenciones de los laicos en Las Condes.

“Hicimos una charla técnica pensando que a lo mejor cambiaban y jugaban en rombo. Que entraba Gonzalo (Espinoza). Habíamos tenido un plan b. No le agarrábamos la mano. No estábamos finos. Nos presentaron algo parecido a lo que nos hizo O’Higgins. El segundo tiempo, ellos bajaron un poco la intensidad, que era común o creíamos que podían bajar. Yo creo que se sintió un poco. Les pasó lo que nos pasó a nosotros en el clásico”, comenzó diciendo el DT del cuadro de la franja en TNT Sports.

“Empezamos a fluir más, a ganar terreno y a meternos en el campo rival. Apareció el Chapa, manejamos más la pelota y nos encontramos con el golazo de Fernando (Zampedri) y empezamos a controlar el partido. Intentamos ir por más, pero el equipo no estaba fino y por eso fue importante manejar bien el partido. Nos quedamos con una victoria merecida, pero a lo que veníamos haciendo, que veníamos convirtiendo, no se pudo porque el rival tiene otra jerarquía”, complementó.

El transandino valoró la actitud de sus pupilos para administrar la ventaja y amarrar así los tres puntos. También manifestó que, a su juicio, el encuentro se cerró luego de que el juez le mostrara la tarjeta roja a Marcelo Morales, quien duró apenas un minuto en cancha, por agredir a Zampedri.

“Ellos están pasando por un difícil momento y eso te da muchísima fuerza o te liquida. Salieron a proponer y a meternos con todo. Estaban jugando al límite. Parecía que le iban a expulsar a uno, lo que le dije muchas veces al cuarto árbitro. Y cuando le expulsaron a un jugador, el partido se acabó. Había que intentar cerrarlo. Pero supimos sostener lo que habíamos logrado”, expresó.

Finalmente, el estratega se refirió a las ausencias que tendrá su equipo en la próxima fecha ante Deportes La Serena. Marcelino Núñez, Valber Huerta, Ignacio Saavedra y Edson Puch se sumarán a la selección chilena para disputar la doble fecha eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar, ante Paraguay y Ecuador. Es por esa razón que no estarán en la visita de los cruzados a los papayeros. Para Paulucci, eso sí, no parece ser un problema.

“Tenemos uno de los mejores planteles de Chile. Un plantel jerárquico que está acostumbrado a jugar finales y eso te da tranquilidad. Faltan jugadores importantes. No es que es que no echemos de menos a los que no están, pero sabemos que hay reemplazo de nivel. Así como sacamos una tarea importante el otro día, trabajaremos para sacar adelante la que viene”, concluyó el argentino.