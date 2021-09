Cristiano se olvida del Real Madrid: “Pertenezco al United. Inglaterra es el lugar más especial”

Cristiano está feliz. Jugó su primer partido en su segunda etapa con el Manchester United e inmediatamente marcó un doblete. Los Diablos Rojos vencieron 4-1 al Newcastle y Old Trafford se transformó en una verdadera fiesta, todo para celebrar al portugués.

Pocos minutos después de terminado el partido, CR7 compartió en Instagram un emotivo comunicado agradeciendo el cariño y la recepción de toda la fanaticada del United. “Mi regreso a Old Trafford fue solo un pequeño recordatorio de por qué este estadio es conocido como el Teatro de los Sueños. Para mí, siempre ha sido un lugar mágico donde pueden lograr todo lo que te propongas”, escribió.

“Junto con todos mis compañeros y gracias al espectacular apoyo que recibimos desde las gradas, enfrentamos el camino que nos espera con la confianza y el optimismo de que todos estaremos celebrando en el final. Estoy orgulloso de volver a ser del Man. United y de jugar en la Premier League una vez más, pero más allá de eso, estoy contento por haber ayudado al equipo”, agregó.

Sin embargo, en conversación con Sky Sport, el Bicho se explayó un poco más con respecto a su amor por la casaquilla roja, así como por la experiencia única que significa jugar en Inglaterra. En ese sentido, Ronaldo los colocó por encima de jugar en el Real Madrid y en España.

Al ser consultado sobre si en los otros clubes pudo experimentar lo mismo, Superfly fue enfático: “Por supuesto que es especial. Todos saben que el fútbol acá en Inglaterra es diferente al de cualquier parte del mundo. He jugado en todas partes y para serte sincero, Inglaterra es el lugar más especial. Pertenezco al Manchester United. Llegué acá a los 18 años y me trataron de forma espectacular. Por eso volví. porque me trataron de forma increíble y estoy orgullo de estar aquí. Vine a ganar”.