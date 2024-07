Cristóbal del Solar gana el título en Colorado y asegura su paso al PGA Tour

Cristóbal del Solar completó uno de los mejores fin de semana de su carrera. Este domingo, el chileno se quedó con el título de The Ascendant, que se jugó en el TPC Colorado. La victoria por cuatro golpes sobre sus perseguidores le asegura su participación la próxima temporada en el PGA Tour, al quedar en el quinto lugar del Korn Ferry. Con esto, el chileno logra el objetivo que se había planteado al bajarse de los Juegos Olímpicos.

“Fue una locura. No tengo palabras. El sábado tuvimos un parate similar, pero me faltaba un hoyo y terminé con un bogey, así que cuando se suspendió nuevamente me dije que tenía que mantenerme activo y me estuve moviendo y tratando de mantenerme enfocado para volver a salir y dar lo mejor y creo que salió bien ya que hice dos birdies y un águila, la verdad que es una locura”, señaló tras su victoria. El nacional terminó con una ronda de 66 golpes (-6) para totalizar 266 impactos (-22), cuatro golpes por encima de Brian Campbell y Matthew Riedel, quienes empataron el segundo lugar. Esa cantidad de impactos son el récord de este campeonato que se juega desde 2019.

“Todo se está poniendo en su lugar y es lo que buscaba últimamente. Me alegra que todo el trabajo que puse esté rindiendo sus frutos y ahora todo comienza nuevamente, porque yo quería estar en el PGA y ya estoy. Ahora quiero estar entre los mejores del mundo y este es el comienzo”, enfatizó el chileno.

Cristóbal del Solar, golfista nacional. Foto: Astara Chile Classic

Del Solar comenzó la ronda final como líder y tomó impulso con el águila del quinto hoyo. Un único bogey en el 10 no lo detuvo y se mantuvo en la pelea por el torneo hasta que el clima provocó la suspensión temporaria. Al regreso, el jugador nacido en Viña del Mar, embocó un putt de más de diez metros para águila en el 15 y luego en el 16 embocó desde fuera del green para asegurar una ventaja importante de cara al final.

“El año pasado fallé el corte aquí, pero me encanta venir aquí. El campo está en gran forma y la competencia es tan dura que me siento muy feliz de ganar. Estuve jugando muy bien esta temporada y trabajando tanto que pone muy bien”, sentenció. El chileno ya había hecho historia esta temporada con su ronda de 57 golpes en el Astara Golf Championship, en Colombia.

“Desde que tengo ocho años soñaba con ser golfista. Con el tiempo uno sueña con ser profesional y después con ser un gran profesional y eso creo que es lo que todos soñamos. Yo soñaba con llegar al PGA y jugar contra los mejores del mundo. Para eso a los 14 años me mudé a los Estados Unidos a una academia de deportes y eso fue un gran cambio. Llegué por mi cuenta y mi familia se quedó en Chile y eso me ayudó a crecer rápidamente. Mi familia es muy trabajadora y siempre me enseñó que el sacrificio y la disciplina es muy importante y eso siempre lo tomé como enseñanza”, relató.

El de este fin de semana, es el primer trofeo en el Korn Ferry para Del Solar. Con su clasificación al PGA Tour, es el cuarto chileno que lo logra después de Benjamín Alvarado, Joaquín Niemann y Mito Pereira. Los dos últimos se mantuvieron en el circuito hasta que decidieron pasar al LIV Golf, la liga de fondos saudíes que compite con la más tradicional del planeta.