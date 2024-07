Un regular Joaquín Niemann termina el LIV Golf de Andalucía entre los 10 mejores

Este domingo se definió el LIV Golf de Andalucía. El desenlace fue de película: Sergio García y Anirban Lahiri tuvieron que definir el certamen en el desempate. En esa instancia, el español, uno de los mentores del chileno Joaquín Niemann en la disciplina, fue mejor. El ibérico era local y tuvo una arremetida notable en la última jornada. Una tarjeta de -5 le permitió entrar en la lucha y poder ganar. “Pongo esta victoria muy arriba porque es muy importante. Esto demuestra lo difícil que es ganar aquí. La gente se pensaba que el LIV no era competitivo, pero los jugadores son realmente buenos. Y con el añadido de hacerlo en España”, señaló tras su victoria.

Por su lado, Niemann no pudo pelear por el título, pero si tuvo una jornada regular. Cerró el último día con dos golpes bajo el par y se instaló en el sexto lugar de la clasificación. En esta ocasión completó la fecha con tres birdies, un eagle y tres bogeys. Por su lugar en la tabla, el nacional se embolsa US$ 608,334. “Sí hay algunas cosas que uno las tiene que ir aprendiendo poco a poco, cada vez que viene, pero este es de los campos que más disfruto, porque lo que hacen aquí lo hacen con pasión, sólo hace falta ver las condiciones de los green y los bunkers”, había anticipado el talagantino en su llegada a Valderrama.

Niemann ha tenido su mejor año en el LIV. Foto: Erik Williams-USA TODAY Sports

En tanto, Mito Pereira sigue con su irregular temporada y cerró en la posición T35. En la última ronda tuvo la misma cantidad de golpes que el par. Su mejor día, considerando que el viernes cerró con +2 y el sábado con +5. Por su rendimiento se gana US$ 145,334. En la clasificación anual figura en el puesto 43°, lejos del octavo con el que cerró el año pasado. Niemann aparece en la primera posición del curso actual. Todavía restan cuatro competencias de LIV: en Reino Unido, Greenbrier, Chicago y Dallas.

En la competición por grupos, el Torque GC quedó en el cuarto puesto. Esto los excluye de los premios monetarios para los equipos. Solo los del podio reciben algo del pozo. Los compañeros de los chilenos, Carlos Ortiz y Sebastián Muñoz, quedaron en el 14° y 23° lugar, respectivamente.

La mente en París

Más allá de los cuatro certámenes restantes del LIV Golf, los golfistas nacionales ya piensan en su participación en los Juegos Olímpicos. “Estoy a mi cien por cien, puedo ganar cualquier torneo, pero hay que tratar de ganar no estando en la mejor manera. Ir a los Juegos es uno de los mayores logros de un deportista. Mi primera razón es representar a Chile, eso me crea un fuego extra, porque los nombres no están ahí, sino los países y quiero poner a mi nación en lo más alto”, le dijo durante la última semana a EFE.

“Hay que jugar buen golf igual. Sea el campo que sea, hay que embocar putts para poder marcar diferencia. La mayor diferencia es sobre el green, pero estando bien ahí, da igual el campo”, agregó.

Pereira también estará en París 2024. Su participación se da tras la baja de Cristóbal del Solar. El pircano buscará la revancha, tras estar cerca conseguir la medalla de plata en Tokio 2020.