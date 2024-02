El alumno supera al maestro: la cercana relación entre Joaquín Niemann y Sergio García, su mentor e ídolo al que derrotó en el LIV Golf

El reloj marcaba las 19 horas con exactitud en México. Fue justo el momento en que Joaquín Niemann embocaba la bola en el hoyo durante la cuarta ronda del desempate ante Sergio García y se quedaba con su primer título en el LIV Golf. En ese instante se veía poco y el partido había estado cerca de postergarse. Sin embargo, fueron los dos competidores quienes informaron al árbitro su decisión de definir el certamen de inmediato.

Para Joaco, fue un fin de semana intenso en todo ámbito. Deportivamente excepcional, ya que el viernes inició con todo al cerrar la primera ronda con solo 59 golpes. Una cifra que lo dejaba con la segunda tarjeta más baja entre los profesionales. A eso le sumó un sábado redondo, que se vio empañado el domingo por la mañana, cuando la organización anunciaba una penalización de dos golpes que estrechaba la tabla. Seguía siendo líder pese al castigo, pero sin la ventaja de antes.

Niemann sufrió para ganar. Por momentos compartió la primera posición. En un instante, incluso, bajó al tercer lugar. Fue un certamen muy reñido. En el hoyo 18 aseguró irse al playoff ante el español García. En la mente de los presentes y probablemente del talagantino rondaba la idea de que sin la resta de puntos ya habría asegurado la victoria a esa altura. A todo eso se le añadía un condimento extra: la estrecha relación que mantiene con su contrincante de turno.

Joaquín Niemann posa con el trofeo tras ganar el LIV Golf Mayakoba. Foto: REUTERS/Raquel Cunha

Esto porque Sergio García no es cualquier golfista para Joaquín Niemann. Es una suerte de padrino que ha tenido durante la última década en el circuito mundial de la disciplina. Un mentor que casi lo dobla en edad y que ha estado presente en los grandes momentos y decisiones importantes del chileno.

Brillando frente a sus ojos

A mediados de 2017, Joaquín Niemann dio un salto clave en su carrera frente a los ojos del español. Un triunfo en el torneo Sergio García Foundation Junior Championship. Era segunda vez que lo conseguía. En ese momento, El Niño, como es apodado el ibérico, ya le ponía atención a lo que hacía el sudamericano. El nacido en Talagante, además, declaraba que el destacado golfista era su ídolo de toda la vida.

En la temporada siguiente, el ahora campeón del primer torneo del curso de LIV Golf pasó a competir profesionalmente en el PGA Tour. Allí García lo acercó a otros deportistas. Lo hizo sentirse como uno más en el contexto de las estrellas planetarias.

“Me acuerdo cuando tenía siete años y veía cómo jugaban y ganaban torneos jugadores como Tiger Woods y Sergio, que era uno de mis ídolos y ahora salgo a comer casi todos los días con él. Me he dado cuenta que es una persona increíble, es una experiencia muy buena”, señalaba Niemann cuando llevaba solo cuatro meses en el PGA.

Joaquín Niemann y su novia, junto a Sergio García y su esposa.

Luego, García jugó otro rol clave en la carrera de Joaco: su paso al LIV Golf. El hispano fue fundamental en la liga árabe para reclutar a los jugadores latinos. De hecho, tenía contacto directo con Greg Norman, CEO del LIV, quien le pedía acelerar aquel proceso.

Consolidando una amistad

“Es increíble jugar con ese tipo de jugadores, lo veía por televisión cuando era más chico y ahora jugar con ellos es tremendo. Me pasó mucho con Sergio, que era mi ídolo. Ahora voy a comer y entreno con él”. Esas palabras las dijo Niemann en 2018, en ese momento ya se conocía hace más de un año con García. El español estableció un vínculo con Joaco más allá de lo deportivo. Fue uno de los responsables de que el chileno lograse hacerse de un nombre en el mundo del golf. “Me ayudó a vencer la timidez, a conocer los torneos y poco a poco me fui acostumbrando y conociendo más gente”, recordaba el chileno en diálogo con el diario Marca hace algunas temporadas.

Una conversación compartida en la que el ibérico dejaba en claro las cualidades que veía en este “ahijado” que el deporte le entregó. “Desde que era pequeño se le veía muy buen potencial. Somos muy similares personalmente. Nos gustan los deportes y practicar otros fuera del golf. Jugamos al tenis de mesa de vez en cuando o a cualquier cosa. Me siento muy identificado con él. Mi mánager me lo insinúa. Me dice ‘me recuerda mucho a ti cuando eras más joven’. Respecto a su juego, lo está demostrando por sí mismo. Es consistente, le pega muy bien a la bola. Si sigue por esa línea llegará muy lejos”, anticipaba el nacido en Borriol.

Una relación tipo “maestro y aprendiz” que tuvo un nuevo episodio este domingo, cuando el joven superó al veterano. De paso, Niemann se transformó en el primer latinoamericano en sumar un triunfo en el LIV Golf. “Creo que probablemente me ayudó el no ser tan exigente a la hora de elegir mi lugar y simplemente mirar el agujero, tener una sensación y llegar hasta allí. Fue la mejor manera de terminarlo”, sentenció tras su histórica victoria.