Cuadro completo: los playoffs de la NFL quedaron definidos

La NFL entró en la segunda etapa de la temporada con la llegada de los playoffs. Con la victoria de los Buffalo Bills ante los Miami Dolphins durante el domingo por la noche, se sellaron los campeones divisionales de ambas conferencias y se completó el cuadro de equipos de postemporada que se verán las caras por alcanzar el tan ansiado Super Bowl 58.

Conferencia Americana

Este fin de semana se vivió una verdadera lucha por estar dentro de los siete equipos que accederían a la siguiente fase de la American Conference League (AFC). El primer sembrado ya estaba asegurado desde la semana pasada, cuando los Baltimore Ravens aplastaron a los Miami Dolphins por 56-19 en el M&T Bank Stadium. La franquicia púrpura obtuvo el título divisional del norte de la americana por séptima vez (2003, 2006, 2011, 2012, 2018, 2019, 2023) y eso le permitió descansar a los titulares en el partido de la semana 18 ante los Pittsburgh Steelers. Los Ravens evitarán la Ronda de Comodines y accederán directamente al Round Divisional debido a la obtención de esta primera posición de la Conferencia.

En segundo lugar, se matricularon los Buffalo Bills que derrotaron en calidad de visita a los Miami Dolphins este domingo por la noche en horario estelar. El duelo era de vital importancia para ambas franquicias, ya que el vencedor se aseguraba con el título de la División Este, la segunda casilla global, y jugar de local ambas rondas de playoffs en caso de avanzar. En cambio, el perdedor caía a la sexta posición y debía enfrentar toda la postemporada con la desventaja de ser el visitante. Los Bills que derrotaron a los delfines por 21-14, deberán medirse a los séptimos y últimos clasificados, los Pittsburgh Steelers, mientras que producto de la caída, los Dolphins deberán enfrentarse a los actuales campeones de la NFL, los Kansas City Chiefs.

Es justamente el equipo de Patrick Mahomes el que se medirá ante los de Miami. El Quarterback (mariscal de campo) campeón del Super Bowl 54 y 57, es la cara principal de la liga desde el retiro de Tom Brady. A diferencia de cursos anteriores, los Chiefs no tuvieron la mejor de las campañas. Finalizaron con un récord de 11-6, su peor registro desde la temporada 2017-2018. No obstante, el equipo que cuenta con el Tight End (Ala Cerrada) Travis Kelce y el experimentado coach Andy Reid, siempre es una amenaza para cualquier conjunto al cual se enfrente. A pesar de su tambaleante desempeño, los KC Chiefs ganaron el Oeste y recibirán en Arrowhead a la franquicia de Florida, en lo que significará el regreso del receptor estrella Tyreek Hill a su ex casa.

El duelo entre el cuarto y quinto puesto de la AFC es una de las más grandes revelaciones de este 23/24. En la División del Sur, los Houston Texans conquistaron la corona en una lucha palmo a palmo que se definió en la última jornada ante sus rivales, los Jacksonville Jaguars y los Indianapolis Colts. La franquicia texana estaba pronosticada para esta temporada como una de las peores de toda la liga, ya que venía desde 2019 con números cada vez peores. A pesar de ello, en el Draft de 2023 seleccionaron con la segunda elección general al QB CJ Stroud de la Universidad de Ohio State y trajeron a su nuevo entrenador en jefe, DeMeco Ryans. El arribo de ambos fue lo mejor que le pudo pasar a los Texans: el novato Stroud terminó la campaña regular lanzando 4108 yardas, completando 23 pases de anotación y registrando apenas solo cinco intercepciones, mientras que el adiestrador lideró a sus dirigidos a un récord de 10-7.

En la vereda contraria, los Cleveland Browns se alzaron con el quinto lugar de los playoffs. El mérito de los de Ohio es superlativo. Alrededor de cinco QB vistieron el uniforme marrón debido a las constantes lesiones en el puesto titular: Deshaun Watson, Dorian Thompson-Robinson, PJ Walker, Jeff Driskel y Joe Flacco. Este último fue el más destacado de todos los que alternaron la posición ya que desde su arribo en la institución, Cleveland encadenó cuatro victorias y una sola derrota, transformándose así en el primer viaje a playoffs desde 2020. La capacidad de adaptación al perder a una pieza clave en el esquema como lo es un marsical de campo, postulan a Kevin Stefanski como el claro candidato a Coach del año.

Por último en la americana, los Steelers se metieron por la ventana en la séptima casilla. Los dirigidos por Mark Tomlin finalizaron con un registro de 10-7 y se verán las caras en Highmark Stadium ante los Buffalo Bills. Para acceder a dicha instancia, los Acereros se aprovecharon de que los Baltimore Ravens salieron a la cancha con su formación suplente y que se dieron una serie de resultados en que los Jacksonville Jaguars cayeron ante los Tennessee Titans y los Colts ante los Texans.

Conferencia Nacional

La National Conference League (NFC) tampoco estuvo exenta de definiciones de infarto. Al igual que Baltimore, los San Francisco 49ers gozaban de la tranquilidad de descansar en la semana 18 y evitar la Ronda de Comodines al terminar como primeros. No obstante la pelea por los lugares de más abajo tuvieron en ascuas a muchas franquicias hasta el último instante.

La segunda casilla quedó en manos del llamado Equipo de América. Los Dallas Cowboys concluyeron con 12 conquistas y cinco tropiezos y terminaron enfrascándose en una batalla mano a mano hasta la última jornada con los Philadelphia Eagles para ver quien obtenía el campeonato del Este de la nacional. Gracias a una brillante actuación de su mariscal de campo, Dak Prescott, y su receptor abierto, Ceedee Lamb, los de Texas le pasaron por encima a los Washington Commanders y se quedaron con la división y el segundo lugar global. La estrella solitaria recibirá en el AT&T Stadium a los Green Bay Packers que acabaron séptimos, en un aútentico clásico de la NFL.

A juicio de los espectadores, el duelo entre el tercero y sexto de la conferencia es el mejor. Los Detroit Lions y Los Angeles Rams animarán una batalla digna de uno de los mejores guiones que se recuerde en el último tiempo. Los de Michigan no ganaban el título de la División Norte desde la temporada 92-93 y venían de años paupérrimos en los que clasificar a la ronda posterior era una utopía. De la mano de su entrenador en jefe, Dan Campbell, los Leones cambiaron su cultura acostumbrada al fracaso y finiquitaron terceros de la general con un sólido 12-5. Por otro lado, los angelinos se metieron en la sexta colocación de la conferencia y deberán viajar al Ford Stadium este domingo 14 de enero.

Lo emocionante de este duelo, es el cruce de los mariscales de campo de ambos elencos: cuando Jared Goff estaba en Los Angeles Rams y Mathew Stafford en Detroit, las franquicias decidieron apostar por un intercambio entre ellos y en marzo de 2021 tuvieron que cambiar de casaca. El movimiento provocó que los Carneros conquistaran el Super Bowl 56 y Goff recayera en unos Lions aún en reconstrucción. Ahora los dos deportistas estarán frente a frente a las organizaciones que los albergaron por tantos años.

El grupo de clasificados lo cierran los Tampa Bay Buccaneers y los Philadelphia Eagles. Los piratas de irregular presente, consumaron su campaña con un mezquino 9-8 y obtuvieron el galardón del Sur de la NFC. El campeón del Super Bowl 55 con Tom Brady, vivió una temporada de altibajos en la que su paso a la ronda de los siete mejores se concretó al final gracias a su defensa comandada por los jugadores Lavonte David y Antoine Winfield Jr. Bajo la misma línea, los Birds cerraron de mala manera su participación de cara a playoffs con cinco derrotas en los últimos seis encuentros. El finalista de la temporada pasada dejó escapar el título de división ante su clásico de toda la vida, los Dallas Cowboys, y deberá jugar todos los partidos que le resten fuera del Lincoln Financial Field.

Así quedaron los cruces

Los partidos de los playoffs 23/24 de la NFL son: