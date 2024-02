Cuándo y dónde ver a Nicolás Jarry vs. Carlos Alcaraz por las semifinales del ATP 250 de Buenos Aires

No ha sido una semana fácil para Nicolás Jarry (21°). El tenista nacional se encuentra por estos días en Argentina, en donde está disputando el ATP 250 de Buenos Aires, torneo en el que ya está instalado en la semifinales. Es la primera vez durante este año que alcanza la ronda de los cuatro mejores.

El camino comenzó el miércoles. Por los octavos de final, se impuso al mítico Stan Wawrinka (60°) por 6-7, 6-2 y 7-6, en un partidazo. Como si fuera poco, debió lidiar con la hostilidad del público transandino, quienes lo pifiaron y entonaron cánticos en favor del suizo.

Este viernes, por los cuartos de final, el desafío fue ante el local Tomás Martín Etcheverry (29°). Nico cayó en la primera manga, sin embargo, en el inicio de la segunda su rival acusó problemas físicos que lo obligaron a solicitar la asistencia médica. En su retorno al campo, el nacido en La Plata mostró una evidente disminución en sus movimientos.

Foto: AgenciaUno

Jarry se quedó con el segundo set por 7-5 y, tras esto, Etcheverry informó su retiro del campo. “Claramente no fue un partido muy normal, estoy contento de haber pasado, pero me preocupa más la salud de un amigo como Tomas. No es fácil para él pasar este momento, así que ojala sea algo menor y pueda volver”, dijo el chileno tras el partido.

Nicolás Jarry vs. Carlos Alcaraz

Su rival en las semifinales del torneo será Carlos Alcaraz (2°), la gran estrella del certamen. Nico espera seguir mejorando para meterse en la final: “Mañana (hoy) viene otro partido muy difícil, contra Carlitos, así que espero seguir subiendo el nivel, estando más firme sobre todo con mi saque, para tener oportunidades y salir a buscarlo”.

El duelo entre Nicolás Jarry y el español está pactado para este sábado 17 de febrero, no antes de las 18.00 horas de Chile. El encuentro será transmitido por el servicio de streaming Star+.