Momento estelar: Nicolás Jarry avanza en Buenos Aires y enfrentará a Alcaraz en semifinales

Nicolás Jarry (21°) avanza en Buenos Aires y ya está entre los cuatro mejores del Argentina Open. El tenista nacional sacó adelante un partido complejo ante el local Tomás Etcheverry (29°), quien se retiró tras perder el segundo set. 4-6 y 7-5 iba el cotejo antes del abrupto final. Ahora enfrentará a Carlos Alcaraz (2°) en semifinales.

Duelo que medía a dos de los mejores tenistas sudamericanos del planeta. Por ranking y por tenis. Mientras que Jarry viene de un año soñado, donde levantó dos títulos ATP y consiguió avanzar más de 100 puestos en el listado planetario; Tomás Etcheverry arrancó el 2024 de manera extraordinaria llegando a tercera ronda del Australian Open tras superar a Andy Murray y Gael Monfils.

Las expectativas se vieron reflejadas en un estadio lleno y dos jugadores mostrando un altísimo nivel. Poco importó que Jarry llamara al médico incluso antes del arranque por un problema en su dedo. Ambos entregaron sus mejores golpes.

Muy nivelados, fue el argentino quien logró la ventaja al confirmar su segundo quiebre en el parcial. Un 4-6 que dolió y que también descolocó al nacional en el arranque del siguiente, ya que de entrada sufrió un quiebre más.

Situación compleja, que cambió de golpe. Quebró de vuelta y su rival tuvo que pedir asistencia médica por molestias en su pierna derecha. Tanto era el dolor de Etcheverry, que incluso tuvo que salir de la cancha para recibir un tratamiento más adecuado. Fue el momento bisagra.

Los problemas no lo abandonaron en los juegos siguientes, ya que siguió llamando al fisioterapeuta y mostrando evidentes problemas para moverse. Ya no estaba tan activo ni tan jugado, sino que trataba de cerrar todo con su servicio o con golpes ganadores antes de que los puntos se extendieran.

Fórmula que pese al dolor, funcionó durante gran parte del set. Incluso el argentino tuvo dos chances de quiebre en el noveno juego, las cuales fueron contenidas con un ace y con un tiro que pegó en el fleje. Haberse llevado ese juego le habría dado la victoria.

Y obviamente no aprovecharlas fue su gran error, ya que sufrió un castigo cuando estaba sacando 5-6, cediendo el set. Un tercer capítulo que no logró llevarse a cabo. El dolor y haber perdido el segundo parcial fue demasiado para el argentino, quien no pudo continuar.

Así Nicolás Jarry enfrentará a Carlos Alcaraz en semifinales, en un duelo que ya vivió en dos ocasiones en 2023. Primero en las semis de Río de Janeiro y después en tercera ronda de Wimbledon. En ambas ocasiones fue victoria para el español, quien este sábado será el gran favorito. El nacional espera dar el batacazo.