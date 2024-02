De rechazado a aprobado por error: los mails de la Delegación Presidencial que enredaron la vuelta de la U al Nacional

En Universidad de Chile se enteraron por la prensa de la suspensión del duelo frente a Cobresal, que marcaría el retorno de los azules al Estadio Nacional. Michael Clark, el presidente de Azul Azul, se sentó en la sala de prensa sin haber recibido una notificación oficial de la Delegación Presidencial. “Nos hacemos cargo de una información no oficial, donde nadie se ha comunicado con nosotros ni se ha atrevido hablarnos. Hasta este momento, no tenemos ninguna comunicación oficial de que el partido está suspendido, nos enteramos por redes sociales”, dijo el timonel de la concesionaria.

Recién a las 14.54 horas, a través de una resolución exenta, Azul Azul fue notificado de la cancelación del encuentro. Es decir, casi una hora después de que la autoridad de gobierno lo difundiera a través del delegado presidencial (s) Jaime Fuentes, quien detallaba las razones de la suspensión. “Como Delegación Presidencial hemos tomado las recomendaciones de Carabineros de Chile y de Estadio Seguro y hemos adoptado la decisión de suspender el partido de fútbol organizado para este domingo en el Estadio Nacional entre Universidad de Chile y Cobresal”, comenzó señalando. “La decisión se funda en los informes que emanan los organismos técnicos quienes consideran que no están las medidas necesarias para resguardar la seguridad de los asistentes al evento. Recordemos que la mayor cantidad de contingente policial se encuentra en la Quinta Región, desplegados tras los incendios forestales y en los diversos programas de reforzamiento de seguridad que se han implementado en la Región Metropolitana”, detalló.

La resolución exenta N° 92 que recibieron en las oficinas de La Cisterna, al que tuvo acceso La Tercera, se detallan los motivos por los que se rechazaron el encuentro. “Que, en este contexto con fecha 15 de febrero de 2024 el Departamento O.S.13 de Carabineros de Chile, remitió a esta Delegación Presidencial Regional Informe N°02/2024 denominado “Informe Estadio Nacional motivo encuentro deportivo Copa Itaú 2024, entre los clubes de U. de Chile vs. Cobresal”, mediante el cual sugirió a esta autoridad regional NO AUTORIZAR el desarrollo de esta actividad, por los siguientes fundamentos: en lo que respecta al despliegue operativo de Carabineros para la realización del servicio en el Estadio Nacional y al tratarse de un evento calificado tipo “A”, se cumple con informar que la oferta actual no supera los 500 efectivos (465), no obstante, la complejidad del evento sugiere que este debe realizar con una dotación aproximada a los 700 Carabineros”.

Otro de los puntos abordados fueron los graves incidentes de la Supercopa. “Recomendamos no autorizar el evento deportivo, por cuanto el sistema de disuasión de invasión a cancha en las zonas de galería no está suficientemente probado. En el partido disputado el pasado domingo 11 de febrero (Supercopa), se comprobó que el tipo y distribución de enrejado facilitó la generación y lanzamiento de objetos contundentes, no cumpliendo su objetivo primordial”, detalló.

Frente a tal escenario, se resuelve “rechazar la solicitud de autorización de espectáculo de fútbol profesional por Azul Azul S.A. presentada con fecha 5 de febrero de 2024 y sus posteriores modificaciones de fechas 12 y 14 de febrero del presente año”.

Al momento de recibir la notificación, la U informó a través de sus redes sociales haber recibido la resolución. “A las 14:54 horas de hoy, una vez finalizada la conferencia de prensa de nuestra directiva y plantel, hemos sido notificados oficialmente de la suspensión del partido ante Cobresal, válido por la fecha 1 del Campeonato Nacional. Reiteramos nuestra indignación por la falta de respeto al Club, plantel, hinchas y los funcionarios de la institución que trabajaron durante meses en la organización de este compromiso en el Estadio Nacional. Próximamente informaremos sobre el proceso de devolución o cambio de los tickets emitidos”, señalaron.

El otro correo

Sin embargo, casi 30 minutos después, se envió otro mail desde la delegación. Desde la autoridad de gobierno hicieron correr la resolución exenta 80°, con fecha del miércoles 14 de febrero, en la que detallaban que el partido había sido aprobado. En el documento de dos hojas, al que también tuvo acceso este medio, se resuelve aprobar el evento, detallando que aún se podrían realizar modificaciones para el plan de seguridad, pero que ya se podía iniciar el proceso de venta de entradas.

“RESUELVO:1° CLASIFICAR definitivamente el partido de fútbol profesional antes indicado como clase A, en conformidad a la ponderación de los criterios establecidos en los artículos 23 y 32 del Decreto N° 1.046 de 05 de julio de 2016″, señala el escrito.

Además, detalla una serie de obligaciones, como no permitir la venta de alcohol en las cercanías al estadio durante las 24 horas previas al cotejo. “La presente clasificación, no obsta a la posterior resolución que autoriza el espectáculo de fútbol profesional y que dispondrá medidas adicionales de seguridad al organizador del evento deportivo”, cierra.

La U sufre de entrada en su sueño de volver al Nacional. Pese a cumplir con las exigencias, la delegación presidencial, luego del informe de Carabineros y la asesoría técnica de Estadio Seguro, definió que no se cumplían las condiciones mínimas realizar el encuentro.