Cuatro clubes van por la gloria: la Copa Chile del básquetbol conocerá este domingo a su campeón

El baloncesto nacional conocerá este fin de semana a su primer monarca de la temporada. El Final Four de la Copa Chile 2021 de Transición, torneo con el que el básquetbol chileno volvió a la acción tras varios meses de suspensión por la pandemia del coronavirus, se disputará entre este sábado y domingo, en el Gimnasio Fiscal de Puerto Varas.

Cuatro equipos de diferentes ciudades del país irán por el título, en llaves que se definieron según una tabla de posiciones elaborada de acuerdo a la cantidad de puntos logrados, además de los puntos que cada escuadra registró tanto a favor como en contra.

Las semifinales se disputarán el sábado y un día después se jugará el partido que terminará coronando al nuevo monarca. Universidad de Concepción se medirá con Colegio Los Leones, desde las 14.00 horas. En tanto, Atlético Puerto Varas se enfrentará a CD Las Ánimas, pero desde las 19.00.

Los felinos se instalaron en las ronda eliminatoria tras finalizar como líderes de la Zona A, al igual que el Campanil, en la Zona B. En la Zona C, en tanto, el primero fue el conjunto lacustre, mientras que los fantasmas consiguieron meterse en la fase eliminatoria al finalizar como el mejor segundo de la primera ronda.

La UdeC se ilusiona pese a las bajas

Jugadores de UdeC y Colegio Los Leones disputan el balón, el pasado 12 de mayo. FOTO: LNB / Luis Felipe Aguilera.

La UdeC es uno de los favoritos para adjudicarse la Copa Chile. Pese a que no contará con extranjeros y tiene a varios lesionados para el Final Four, Cipriano Núñez, su entrenador, se muestra optimista en que su escuadra logrará hacer una buena presentación. Pero, por sobre todo, valora el hecho de que, de una vez por todas, el certamen pueda llegar a su fin y conocer a su campeón.

“Que se juegue genera la sensación de que estamos avanzando. Se nos vio complicado finalizar. Cada para que nos ha tocado sufrir afecta en lo deportivo, en lo físico y en lo anímico. Hemos tenido mucha fuerza de voluntad de poder seguir adelante. Solo queremos que nuestra actividad siga avanzando, porque se han dado muestras de una buena madurez en cuanto al manejo de la situación”, manifiesta el adiestrador a El Deportivo.

El DT del equipo sureño, además, analiza el momento de su equipo de cara a la definición del torneo: “Veo un equipo que responde, que está jugando un poco a rachas. Podemos tener un buen venir. Va a depender del primer partido. Estamos tratando de contar con Carlos Lauler para el primer partido, lo que nos da una gran experiencia, un gran potencial y madurez en el juego. Sobre todo en el aspecto defensivo. Las sensaciones las vamos a tener cercano al día del partido. Creo que hay un par de clubes que llegan en mejores condiciones, pero no por eso no vamos a no ser candidatos. Tenemos la ilusión de abrir muy bien el torneo”.

Asimismo, Núñez adelanta el cotejo frente a los felinos de Quilpué, cuadro que ya lo venció por 55-77, el pasado 12 de mayo, por la Liga Nacional de Básquetbol. “Acabamos de jugar con Los Leones y la verdad es que lo hicimos muy mal. Creo que ha sido nuestro peor partido en pandemia. Pero los partidos no son todos iguales. Creo que abrimos mal y nos costó desarrollar nuestro juego. Estamos haciendo un esfuerzo para prepararnos mejor y llegar con más fuerza y jugadores recuperados. Creo que va a hacer un partido totalmente distinto”, concluye.

La final del certamen se disputará el domingo, desde las 17.30 horas. Antes, a partir de las 12.30, los derrotados en semis chocarán para definir el tercer y cuarto lugar.