Otro premio para Endler: la eligen como la mejor arquera de la liga francesa

Christiane Endler no para de recibir reconocimientos. El último viene de sus pares en la liga francesa. La capitana de Las Rojas fue elegida como la mejor arquera de la competencia gala por las futbolistas agrupadas en la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales.

“Estoy muy feliz de haber recibido este premio, creo que es un reconocimiento a mi trabajo, pero también al trabajo que ha hecho el equipo. Lo hemos hecho muy bien defensivamente, hemos recibido muy pocos goles y creo que eso ayuda bastante”, declaró Tiane a la transmisión oficial de la entrega de los reconocimientos, que emitió Canal+.

Endler, en el partido ante el Lyon, por la Champions League. (Foto: Reuters)

Aún no define su futuro

La golera valoró que el estímulo sea entregado por sus rivales y compañeras. “Es más importante recibir el reconocimiento de tus propias compañeras porque son las que comparten contigo, las que juegan contra ti. Para mí es muy importante este trofeo y creo que tiene más valor que cualquier otro. Espero poder el próximo año recibirlo también”, manifestó.

Endler también habló de su futuro, considerando que la relación con el PSG llega a su fin junto con el término de la temporada del fútbol francés. “Estoy tomando con calma la decisión. Todavía tengo tiempo para decidir si prolongar o no con el equipo. Tengo varias opciones, pero todavía no decido. Quiero quedarme en Europa un par de años más y quizá en algún momento volver a Chile. Pero creo que todavía no es el momento”, concluyó.