Cuelga los botines un histórico: Jean Beausejour se retira del fútbol profesional

Jean Beausejour deja el fútbol profesional. El histórico lateral izquierdo de la Generación Dorada no extendió su vínculo con Coquimbo Unido y decidió no seguir ligado a la actividad, por lo menos como jugador. Deja el fútbol profesional con más de 500 partidos, nueve títulos y un legado en la banda izquierda de La Roja que aún no es cubierto.

“Gracias por todo; un gran jugador, referente y gremialista hasta el final. Éxito en lo que venga, querido Jean Beausejour”, publicaron desde el Sindicato de Futbolistas Profesionales.

Camino largo

Beausejour arrancó su carrera siendo un prometedor extremo. Formado en la divisiones inferiores de Universidad Católica, debutó en el año 2002 bajó la dirección técnica de Juvenal Olmos. La poca continuidad lo hizo emigrar a la Universidad de Concepción. En aquellos primeros años no encontraba su consolidación.

Sin embargo, al ser conocedor de sus características, Olmos le llevó al Preolímpico de 2004. El jugador estuvo en los siete encuentros de aquella cita, anotando tres goles. Aquel buen rendimiento con La Roja sub 23 lo llevó a ser citado a la adulta un mes más tarde. El 18 de febrero de 2004, Jean Beausejour se calzó por primera vez la camiseta de la Selección Chilena.

Jean Beausejour celebra un gol en el Preolímpico de 2004. (Imagen: Archivo Copesa)

Ese buen registro inicial con el combinado nacional no sería el reflejo de su momento en clubes. Jugó poco en el Servette de Suiza, menos aún en el Gremio de Brasil y en el Gent no disputó ningún minuto. Recién en el 2007, de vuelta en el fútbol chileno, comenzaría el resurgimiento.

Cobreloa lo recibió, tuvo un año destacado en Calama y aquello le llevó a O’Higgins. En Rancagua fue dirigido por Jorge Sampaoli, que le sacó un gran rendimiento. Marcelo Bielsa, maravillado por lo hecho con los Celestes, le daría una nueva oportunidad en la selección.

Beausejour jugando por O'Higgins. Su paso por los Celestes fue clave en su consolidación. (Imagen: Archivo Copesa)

La mano de Bielsa

Jean Beausejour fue uno de los jugadores emblemas del proceso que comandó el rosarino en La Roja. Desde el 2008 en adelante, Bose no dejaría de participar jamás de los procesos del seleccionado. En la Copa del Mundo de Sudáfrica fue titular en los cuatro partidos de Chile, convirtiendo el primer gol del equipo en aquel torneo, contra Honduras al minuto 34′.

Jean Beausejour festeja el gol a Honduras en el Mundial de 2010 (Imagen: Archivo Copesa)

Ser entrenado por Marcelo Bielsa generó un cambio en el Palmatoria —apodo que tenía en aquellos tiempos—. Su rendimiento con el Equipo de Todos le valió un segundo salto al extranjero, ahora más consagratorio. Pasó por el América de México, el Birmingham City y el Wigan Athletic, ambos de Inglaterra, con los que disputó tanto la Premier League, como la Championship.

Generación Dorada

Jean Beausejour es uno de los futbolistas que ha jugado en la UC, la U y Colo Colo. Con los tres consiguió títulos. No obstante, su carrera será recordada por el rol que tuvo en los logros de la Generación Dorada.

Bielsa lo ocupaba como carrilero en la época en que destacaba como puntero. Más adelante, tuvo una lucha palmo a palmo con Eugenio Mena por ser el lateral zurdo de La Roja en su mejor momento. Bose logró imponerse y jugar en la mayoría de los partidos históricos.

Sin ir más lejos, es el único futbolista en la historia del país que convirtió goles en dos Mundiales distintos: a Honduras en Sudáfrica 2010 y a Australia en Brasil 2014. Además, es el segundo jugador de los once que fueron titulares en la final de la Copa América de 2015 que anuncia su retiro. Antes lo hizo fue Francisco Silva. Pero si es el primero de la “base de la Generación Dorada” que deja la actividad.

Jean Beausejour se emocionó tras convertirle el tercer gol de Chile a Australia en el debut mundialista de 2014. (Imagen: Archivo Copesa)

En total, jugó 109 partidos con La Roja y anotó seis goles. Participó en cuatro Copas América, en dos Mundiales, en la Copa Confederaciones y fue el capitán en la China Cup. En el presente proceso rumbo a Qatar 2022 formó parte de dos partidos.

Había anunciado su retiro del seleccionado en 2019, sin embargo, la ausencia de variantes en el puesto hizo que el cuerpo técnico de Reinaldo Rueda optase por volver a alinearlo.

Su último partido con la casaca roja fue el 17 de noviembre de 2020, en la caída frente a Venezuela. El último en el profesionalismo fue el 13 de noviembre de 2021, cuando Coquimbo Unido venció por 2-1 a Fernández Vial y firmó su retorno a la Primera División.

Según lo trascendido, Beausejour tenía ofertas para seguir en el fútbol chileno. Sin embargo, él decidió poner punto y final a su carrera a los 37 años. Por ahora se desconoce si seguirá ligado a la actividad desde otro cargo.