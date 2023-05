Curry vs. LeBron, episodio V: los referentes de la última década en la NBA se enfrentan por las semifinales del oeste

Quizás no logre eclipsar la icónica rivalidad que cosecharon Magic Johnson y Larry Bird durante los años ochenta, pero no hay dudas que el enfrentamiento LeBron James vs Stephen Curry quedará en los libros de historia del básquetbol moderno. Los dos jugadores más dominantes de la última década, enfrentados una vez más. Será la quinta vez en playoffs. La llave comienza este martes y definirá a uno de los finalistas de la Conferencia Oeste.

Enfrentamiento por el que se tuvo que esperar cinco años. Pese a que ambos se vieron las caras en temporada regular y Play-In durante ese lustro, la emoción e importancia de un duelo por postemporada no tiene igual, por lo que aquellas llaves quedarán mucho más impregnadas en el recuerdo colectivo que los 20 partidos que han disputado en temporada regular durante sus carreras.

Será también, la primera vez que ambos jugadores se enfrenten en semifinales de conferencia de los playoffs, ya que hasta ahora solo han jugado en las Finales de la NBA. Fueron cuatro series, en cuatro finales consecutivas entre 2015 y 2018. El apogeo máximo de una rivalidad que trascendió a los dos jugadores y que posicionó a los Golden State Warrios y los Cleveland Cavaliers como los equipos más fuertes de la década recién pasada.

En aquellas cuatro finales, el saldo es muy favorable para los Warriors y Curry, aunque siempre estará la daga de que la definición con más historia se la llevaron LeBron James y Cleveland. Esta fue en 2016, cuando los de San Francisco llegaban como campeones defensores (habían derrotado a los Cavs en la final) y con el mejor récord de temporada regular a lo largo de la NBA: 73 victorias y solo nueve derrotas.

Además, en la serie Golden State logró ponerse 3-1 en ventaja, quedando a solo una victoria del que sería su quinto anillo y el primero en años consecutivos. Pero James rompió el guión soñado, logrando una remontada única en la liga, ya que ningún equipo había levantando el título tras estar con ese balance en una serie de playoffs. Además, fue el MVP de la serie gracias a un promedio de 29,7 puntos, 11,3 rebotes y 8,9 asistencias y por el recordado tapón a Andre Iguodala en un momento crítico del Juego Siete.

Aquella fue la única victoria del “Rey” sobre Curry en playoffs, debido a que en los cara a cara que siguieron al primer anillo de Cleveland, fue el “Chef” quien celebró. En 2017 los Warriors ganaron el anillo con un contundente 4-1 y en 2018 repitieron los festejos al superar nuevamente a James, aunque ahora por 4-0. Esa fue la primera barrida en unas finales desde que en 2007 los San Antonio Spurs superaran por el mismo resultado a los Cavaliers, quienes también contaban con LeBron en el equipo.

En total fueron 22 enfrentamientos en playoffs, con una ventaja de 15-7 para el “30″ de los Warriors. Aquí están los promedios de ambos jugadores en dichos encuentros.

Jugador Puntos Rebotes Asistencias Robos Tapones Porcentaje de triples Porcentajes tiros de campo Stephen Curry 25,4 5,9 6,3 1,5 0,4 39,7% 42,2% LeBron James 33,0 11,5 9,3 1,7 1,3 34,9% 48,1%

A aquello, también se le debe sumar el duelo que tuvieron en los Play-In de 2021, cuando ambos buscaban un paso a la postemporada. En dicha oportunidad, LeBron (que ya jugaba por Los Angeles Lakers) comandó a su equipo a una victoria por 103-100.

Por eso las expectativas son altas. El mundo del básquetbol ya palpita un nuevo encuentro entre los dos jugadores nacidos en Akron, Ohio y muchos han hablado de este V episodio. “Esta es la rivalidad de la generación, particularmente entre estos dos jugadores. Va a ser otra batalla divertida”, comentó el entrenador de los Lakers, Darvin Ham.

Además, los dos protagonistas de este duelo también tuvieron reflexiones. “Somos bendecidos de seguir jugando a este nivel y estamos emocionados por un nuevo capítulo. Dos equipos que intentan mantener su temporada viva y perseguir un campeonato. De eso es que trata todo esto”, explicó Curry.

LeBron en cambio fue más allá y llenó de elogios a su rival. “Él se esfuerza (Curry). Es grandioso tener gente así en esta liga dando ejemplo a las generaciones venideras. Somos dos de los jugadores más competitivos que jamás hayan jugado este juego y queremos grabar nuestros nombres en los libros de historia tanto como podamos... No tengo nada más que el mayor respeto por Steph”, comentó el 6 de los Lakers luego de la clasificación ante Memphis.