Dani Alves junta el millón de euros para salir de la cárcel

Dani Alves saldrá de la cárcel, aunque sea provisionalmente, después de ser condenado a cuatro años y seis meses de prisión, acusado de agresión sexual con penetración por una mujer, en España. La defensa del exfutbolista brasileño, quien brilló en el Barcelona y en la selección de su país, además de militar en la Juventus, el Sevilla, el PSG y Sao Paulo, juntó el millón de euros que le exigía el tribunal como fianza para su liberación.

El Tribunal Superior de Cataluña confirmó en esta jornada que la defensa del exjugador había informado que logró reunir el cuantioso monto que se le había exigido, precisamente como garantía para evitar una potencial fuga del imputado. Eso sí, aún no se ha realizado la transferencia del dinero. La Audiencia de Barcelona acordó que Dani Alves sea liberado este miércoles.

Operación compleja

En su carrera, Dani Alves amasó una fortuna que debió haberle permitido reunir el dinero sin mayores inconvenientes. Sin embargo, al tener sus cuentas congeladas, el trámite se le complicó bastante. Las gestiones fueron intensas y no se ha informado de donde provinieron los recursos. El padre de Neymar, quien le tendió una mano en el inicio de los problemas, facilitándole US$ 150 mil, ahora afirmó enérgicamente que la estrella brasileña no había entregado nuevos recursos. “Espero que Daniel encuentre, junto a su propia familia, todas las respuestas que busca. Para nosotros, para mi familia, el asunto ha terminado. Y punto”, enfatizó. “Como todo el mundo sabe, en un primer momento ayudé a Dani Alves, sin ninguna vinculación con ningún juicio. En este momento es una situación diferente de la anterior, pues la Justicia española ya decidió condenar a Dani Alves”, explicó.

Las dificultades fueron amplias. El viernes, de hecho, la defensa del exfutbolista solicitó una hora de extensión para el plazo en que debía entregar la garantía. Como tampoco pudo juntarla, Dani Alves tuvo que pasar el fin de semana encerrado en el penal Brians 2.

Dani Alves, durante el juicio celebrado en febrero.

El ex lateral derecho seguirá bajo la mira de la justicia. De hecho, sus dos pasaportes, el brasileño y el español, le fueron incautados para evitar que sala del país ibérico. Además, se ofició a Brasil para evitar la emisión de un nuevo documento.

A firmar

Dani Alves tiene prohibido acercarse a menos de mil metros de la ubicación de su víctima, lo que considera los lugares que frecuenta. Tampoco podrá contactarse con ella. Los viernes, deberá presentarse en el juzgado.

El exjugador llevaba siete meses solicitando el beneficio, pero la justicia española dudaba de la factibilidad de concedérselo, por el inminente riesgo de que se arrancara del país, en función de su alto poder adquisitivo.

La sentencia que recibió aún no es firme, considerando la apelación que presentaron la Fiscalía y la defensa de la víctima, que consideraron exigua la condena que recibió y rechazaron como atenuante la reparación del daño causado. Los asesores legales de Dani Alves estiman lo contrario: que ese factor sea altamente calificado, lo que podría implicar, incluso, la reducción de la condena.