Daniil Medvedev consigue reponerse para sumar su primer triunfo en el ATP Finals de Turín

El tenista ruso Daniil Medvedev consiguió este martes una significativa victoria en el ATP Finals de Turín.

El actual número 4 del mundo se impuso por 6-2 y 6-4 al australiano Álex de Miñaur en una hora y 20 minutos de partido para mantener la chance de avanzar a las semifinales de la competencia.

Medvedev desde el inicio intentó imponer su juego y estuvo a punto de hacerlo en el primer juego, pero en esa ocasión el oceánico estuvo atento para evitar el quiebre.

Sin embargo, poco pudo hacer en el tercer y quinto game cuando Medvedev aprovechó la primera oportunidad que alcanzó en cada uno para romperle el servicio a su rival, consiguiendo cerrar así la primera manga por un claro 6-2.

El segundo set fue mucho más parejo. De hecho, la diferencia recién se marcó en el noveno juego cuando el ruso le rompió el saque a De Miñaur, permitiendo que cerrara el partido con un nuevo 6-2.

“Entré en este partido bloqueando el ruido, incluso el de mí mismo”, señaló Medvedev tras el encuentro. “Realmente no me importaba lo que estaba sucediendo en la cancha, simplemente traté de jugar y fue una buena sensación. A veces es bueno bloquearlo (el ruido) y lo hice bien hoy”, añadió.

“Después del último partido, estaba demasiado cansado mentalmente para pelear como suelo hacerlo. (Así que) entré al partido simplemente intentando pegar algunos tiros, incluso pensando en el año que viene. Qué va a funcionar bien hoy y qué no. Funcionó bien, así que estoy bien con eso”, cerró.

Impulso emocional

Este triunfo le permite al ruso tener un alivio en el cierre de la temporada. Cabe recordar que tras su derrota el domingo expresó su deseo de que terminara su año en el circuito porque no disfrutaba en la pista.

“Me enfado, me frustro. Esta vez completamente conmigo mismo, no con nadie. Sólo conmigo mismo. Sí, muy frustrado. Perdí el partido. No me importa. Quiero decir, tienes que terminar el partido. No puedes retirarte, ¿no?”, manifestó en rueda de prensa tras la caída contra Taylor Fritz.

Además, aseguró que quiere que acabe ya el año. “Al 100% quiero que termine. Es la primera vez que lo digo. Normalmente, las Finales ATP no son fáciles para mí. Pero siempre lucho. Todavía soy 4 en el mundo. Podría ser 5 si Taylor juega bien aquí. Hoy tuve mis oportunidades. Las tendré en los próximos partidos. Si no sale bien, me voy de vacaciones. Estoy contento”, añadió.

Además, se quejó de las pelotas. “Las bolas hacen que todo el mundo pueda aguantar los intercambios. Tengo esto todos los días, día tras día, desde hace como dos, tres años. Cada entrenamiento es una lucha. Cada partido es una lucha. Estuve aguantando mucho tiempo. Ahora no disfruto nada en la pista. Así que no me sorprende en absoluto el partido de hoy”, sentenció.