Sorpresa en Australia: Medvedev se despide tras caer en la tercera ronda del Grand Slam

El Abierto de Australia sumó este viernes una nueva sorpresa. El estadounidense Sebastian Korda (31° del Ranking ATP), quien había eliminado a Christian Garin en la primera ronda, eliminó al actual subcampeón del Gran Slam, el ruso Daniil Medvedev (8°) con parciales de 7-6 (7), 6-3 y 7-6 (4) después de tres horas de competencia.

El espectáculo estuvo asegurado desde el momento en el que salieron a la pista. De hecho, el primer juego se disputó con todo y finalmente el norteamericano pudo golpear primero a su rival, quitándole el servicio. Claro que esto no fue suficiente para derribar al finalista de las dos últimas versiones del Grand Slam que respondió con todo, estableciendo un intercambio de quiebres entre el quinto y el décimo game hasta quedar igualados 5-5.

Esta dinámica volvió a repetirse en el tie break, siendo Korda el que terminó celebrando tras imponerse en el desempate por 7-6(7).

En el segundo set la situación cambió. Ambos competidores se mostraron más seguros con sus servicios, aunque el estadounidense aprovechó un descuido de Medvedev para dar el único golpe que a fin de cuentas le bastó para cerrar el parcial por 6-3.

Ya en el tercero, Korda volvió a encontrar desacomodado al ruso en el arranque, aunque este último recuperó el quiebre en el octavo juego. Desde allí siguieron enfrentados hasta llegar al tie break.

En esta instancia, el esfuerzo de Medvedev no fue suficiente y terminó siendo eliminado por 7-6(4).

“Ha sido un partido increíble”, reconoció Korda en la entrevista realizada sobre la cancha. “Sabía lo que tenía que hacer. Me mantuve fiel al plan pese a los altibajos de emociones. Ahora me siento fantástico, he jugado de maravilla y ha sido un partido increíble para mí”, expresó a continuación.

Ahora, el verdugo de Garin buscará continuar hacia el título midiéndose en los octavos de final contra el polaco Hubert Hurkacz (11°), que debió superar al canadiense Denis Shapovalov (22°) por 7-6(3), 6-4, 1-6, 4-6 y 6-3.

Norrie, eliminado

Otro de los duelos atractivos de la jornada enfrentó a Jiri Lehecka (71°) con Cameron Norrie y fue el checo el que terminó dando la sorpresa, instalándose en los octavos de final tras superar al británico por 6-7(8), 6-3, 3-6, 6-1 y 6-4 en 3 horas y 11 minutos de batalla.

Ahora tendrá que medirse contra el canadiense Felix Auger-Aliassime (7°) por el paso a los cuartos de final. El norteamericano despachó al argentino Francisco Cerúndolo (29°) por 6-1, 3-6, 6-1 y 6-4.

“Siento que estoy mejorando con cada partido. Hoy fue un buen comienzo, así que estoy contento con la forma en que salí a la cancha. Estaba jugando mi mejor tenis. Después, por supuesto, habrá una reacción del oponente, lo cual es normal. Estoy feliz de que en general encontré un buen nivel”, comentó Auger-Aliassime.