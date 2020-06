Daños colaterales de la cuarentena: el auto ya no arranca

Un cambio de batería y seis llamadas al seguro porque el auto no arranca. Lo que ha vivido quien esto escribe es probablemente la situación que muchos de los que tienen automóvil han sufrido durante los últimos tres meses. Las cuarentenas y las restricciones para salir del hogar en buena parte de Chile han hecho que los automóviles, sencillamente, no arranquen. Las llamadas al mecánico se han disparado estas semanas por dicho motivo.

Normalmente, la vida útil de la batería de un automóvil moderno es de tres años, siempre y cuando su uso sea continuo. Pero la batería del automóvil se gasta igual mientras no se utilice el vehículo, pues igual necesita alimentar todo el equipamiento electrónico de este, como la radio, luces, alarma y computador. Ahí, es el alternador el que entra en juego.

“El problema de las baterías de automóvil es que se autocargan con el alternador y, durante estos días, eso no está pasando porque no se está utilizando el vehículo, por eso es que a muchos se encuentran con que su vehículo, pese a tener una batería que debería funcionar, no encienden”, explica el mecánico automotriz Daniel Cid.

El alternador es el elemento del circuito eléctrico del auto que transforma la energía mecánica en energía eléctrica, proporcionando así un suministro eléctrico durante la marcha del vehículo. “Es decir, al girar, genera en su interior una corriente alterna mediante inducción electromagnética; para girar, el alternador va conectado al motor a través de la correa”, explica Cid. “El alternador de un vehículo es un dispositivo diseñado para proporcionar corriente eléctrica, la cual se destina a recargar y mantener la carga de la batería”, profundiza.

Otro factor que podría comenzar a afectar a los vehículos es la temperatura. Aunque la tecnología actual ha hecho que este problema casi no se presente, en algunos casos podría influir. “Con las bajas temperaturas, los antiguos lubricantes minerales de altas viscosidades generaban una mayor resistencia a la partida del motor, exigiéndole más fuerza a la batería para partir. Esto eventualmente provocaba una baja de electrolitos y la forma de compensarlo era echar electrolito o pastillas reactivadoras y darle mayor vida útil”, dice Roberto Julio Villalobos, product manager de baterías de Salfa Automotriz, quien asegura que hoy en día ese problema es casi improbable.

Cómo evitar el panne eléctrico

El uso del climatizador, las lunas, los ventiladores y los asientos calefaccionados, sobre todo mientras el auto está detenido, gastan mucha más batería de lo normal, por lo que con los fríos que se pronostican para las próximas semanas el riesgo de encontrarse con una falla aumentará considerablemente, eso, sin contar el desuso del propio vehículo.

Los especialistas coinciden en que la mejor forma de prevenir una descarga de batería es utilizando el vehículo con regularidad. “Hay que encender el motor continuamente por, al menos 25 minutos cada 48 horas, o bien dar una vuelta de unos 20 kilómetros, para garantizar que el alternador no se descargue”, recomienda Cid.

Otra medida recomendada es la limpieza de la superficie y los polos de la batería con un paño antiestático, “ya que así se evitan las descargas accidentales yo prematuras debido al contacto de impurezas”. “Asegúrese de que haya una buena conexión eléctrica”, dice el Julio Villalobos.

Otro aspecto que afecte a la batería puede ser que, después de dos años de instalada, ya necesite ser cambiada. “Los aspectos relevantes al momento de renovar una batería son, en primer lugar, que mantenga las mismas dimensiones y posición de bordes a la original, que tenga el mismo amperaje y su CCA (Capacidad de arranque en frío) sea igual o mayor a la original hasta 10 amperios adicionales”, agrega Villalobos.

Lo cierto es que durante la pandemia muchos vehículos están sufriéndola descarga de sus baterías. Estar atentos a los cambios y, sobre todo, no descuidar las señales del auto, son vitales para su correcto funcionamiento.