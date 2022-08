Darwin Núñez se arrepiente de su jornada de furia ante Crystal Palace: “Soy consciente de la fea actitud que tuve”

No fue una jornada dulce para el Liverpool este lunes ante Crystal Palace. Los dirigidos por Jürgen Klopp no se pudieron quedar con los tres puntos e igualaron 1-1 en Anfield. Una de las cosas que les jugó en contra a los Reds fue la expulsión del uruguayo Darwin Núñez, quien vio la roja por agredir a un rival. Este martes, el ex Benfica reconoció su error.

Cabe destacar que en la primera titularidad del charrúa en la Premier League tuvo un áspero duelo con el central danés Joachim Andersen, quien golpeó a Núñez en las costillas en reiteradas ocasiones. Lamentablemente, para el jugador de 23 años, reaccionó de la peor manera y le propinó un cabezazo al futbolista del Crystal Palace. El juez no dudó en mostrarle la roja.

“Soy consciente de la fea actitud que tuve. Estoy para aprender de mis errores y no volverá a pasar más”, publicó Darwin en sus redes sociales esta jornada, mostrando arrepentimiento por lo sucedido.

Darwin Núñez tras su expulsión ante Crystal Palace. Foto: REUTERS/Peter Powell

Puede perder terreno

Sin duda lo sucedido este lunes es un retroceso del formado en Peñarol en la lucha por consolidarse en la oncena de Klopp. El uruguayo había comenzado de magnífica forma la temporada: le anotó un gol en la victoria sobre el Manchester City en la Comunnity Shield y otro al Fulham en el empate 2-2 de la fecha inicial de la Premier League.

Tras la partida de Sadio Mané al Bayern Múnich, el tridente ofensivo del Liverpool tendrá modificaciones para esta temporada, y el reciente fichaje tenía la esperanza de ganarse un lugar. De momento, todo parece indicar que Mohamed Salah, Luis Díaz y Roberto Firmino continuarán siendo los titulares.

Con estos resultados, Liverpool marcha apenas con dos unidades en el inicio de la liga de Inglaterra, lo que ya lo ha hecho perder terreno en su lucha por quitarle la corona al Manchester City, quienes suman seis puntos.