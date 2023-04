David Escalante le responde duramente al presidente de Cobreloa: “Es un mentiroso; me quiere sacar del club”

David Escalante está molesto. El delantero de Cobreloa se ve nuevamente involucrado en una polémica luego de ser acusado por Fernando Ramírez, el presidente del elenco loíno, de agredirlo en la previa al duelo ante Antofagasta, por la Primera. En dicho encuentro, finalmente, el cuadro Naranja cayó por 1-4.

El timonel del elenco nortino fue tajante al momento de denunciar al artillero. ¿Si me agredió? Eso es efectivo y ocurrió el día sábado, alrededor del mediodía, por un tema puntual. Me dio un manotazo siendo apartado por su compañero Gustavo Gotti, quien evito que la agresión fuera mayor”, dijo el presidente en los medios locales.

“Me reuní con el técnico en dos ocasiones. Le pedí apartar al jugador mientras se lleven a cabo las diligencias investigativas que nos permitan tomar determinaciones. Él nos solicitó contar con el jugador para enfrentar el partido contra Antofagasta. No sé si eso se toma como respaldo al jugador, yo creo que quiso respaldar el trabajo de la semana (...) Es una falta grave al reglamento interno y a su contrato de trabajo”, dijo el dirigente. Al mismo tiempo, reconoció que ya hizo una denuncia en la Inspección del Trabajo.

Escalante, al ser contactado por El Deportivo, entrega su versión. Niega cualquier tipo de agresión. “Hubo una discusión, eso es efectivo. Empezamos a hablar y los dos nos levantamos la voz. Se metió Gustavo Gotti y nos separó, pero en ningún momento lo agredo. Es un mentiroso, eso es una mentira. Es lamentable escucar esas declaraciones de su boca en las redes sociales”, dice el argentino.

El transandino asegura que el timonel loíno quiere sacarlo del club. “Está tratando de limpiarme como lo hizo con Nicolás Maturana y con tantos compañeros. Él ya tiene antecedentes, él ha tenido problemas con todos. La relación con el presidente es mala. No nos apoya en nada, contradice todo lo que queremos hacer”, revela Escalante.

Frente a tal denuncia del timonel, Escalante también dejó un aviso en la inspección del trabajo. “Yo también presenté una denuncia en la inspección del trabajo. Nosotros ahora tenemos que unirnos como grupo, como plantel. Yo lo llamé y no contesta. Ya está, no hay nada más que hablar. Esto se debiese aclarar en la interna, pero él salió hablando cosas que no son ciertas”, cerró.

Cabe recordar, que Escalante ya había señalado cuál fue el origen del conflicto con la cabeza de la institución. “Yo traje a un chico que jugaba en Newell’s, Lautaro Izquierdoz, hace dos meses para probarse con el plantel. Lo dejó el profe Emiliano y el problema es que no se le pudo hacer contrato porque no había dinero. Entonces yo me hice cargo con mi familia para darle una mano, presentamos los papeles para que lo inscriban en inferiores, pues aún tiene edad de cadete”, señaló,

“Presentamos los papeles hace dos meses y no quisieron inscribirlo. Pero hace dos semanas llegó un chico traído por Pepe Díaz y en dos semanas le tenían los papeles, de hecho el sábado pasado estaba jugando en cadetes”, dijo, con un tono molesto.

En la práctica del sábado, Escalante tuvo su cara a cara con Ramírez. Le pidió explicaciones. “Cuando viene el presidente lo encaro y le digo cómo es el tema, está mal pelado el chancho, porque hizo un negocio supuestamente por un porcentaje con Nueva Chicago y el otro no dejaba nada, esa fue la conversa. Me dijo que esto, que aquello y me reí, le dije que no nací ayer y que es obvio que ellos apuraron los trámites”, cerró.

Cobreloa sigue sumando problemas en su lucha por ascender a Primera División. El cuadro loíno marcha en la novena posición del certamen, con siete unidades, transcurridas siete fechas de la Primera B. Está a siete unidades del líder, Deportes La Serena.