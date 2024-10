David Pizarro se cuadra con Charles Aránguiz tras responderle a Ricardo Gareca

Charles Aránguiz tuvo una gran actuación el sábado en el clásico Universitario. No solo fue el encargado de anotar el empate parcial contra Universidad Católica, sino que además administró de buena manera el balón durante la segunda etapa en la que los azules consiguieron ponerse en ventaja.

Una vez finalizado el encuentro, el Príncipe se defendió tras ser señalado como uno de los futbolistas que se negaron a contestarle el teléfono a Ricardo Gareca, tal como acusó el Tigre tras la entrega de una de las nóminas de la Roja.

“¿Cuándo habló de esto ¿Fue ahora o hace seis meses atrás’ ¿Fue por esta ocasión o lo dijo hace seis meses atrás?”, cuestionó de dura manera el volante estudiantil. Luego, el referente de la Generación Dorada añadió: “Yo no hablé con Gareca hace seis meses, fue con su círculo”.

Para zanjar la controversia y sin contestar si volvería o no, Aránguiz exclamó: “Si alguien no contestó, que no me metan a mí en eso, porque yo no he tenido más comunicación con él”.

Estas palabras fueron respaldadas por David Pizarro, quien se cuadró con el volante. A través de una historia de Instagram, el Fantasista comentó: “Es muy bueno, hasta para responder preguntas weonas”, lanzó en la red social junto a una fotografía de Aránguiz.

El mensaje publicado por David Pizarro en su cuenta de Instagram.

Más adelante, Aránguiz resaltó su actuación en el clásico. “Es mi primer gol desde el regreso, estoy feliz. Pero lo más importante es que hicimos nuestro trabajo y vamos a enfrentar los dos partidos que nos quedan de la mejor forma”, reveló el nacido en Puente Alto.

Acto seguido, Aránguiz detalló cómo vivió el partido ante el equipo de Las Condes. “No sé si nos costó. La UC presionó bien en el primer tiempo y en el segundo recuperamos la pelota y avanzamos mas en el campo... Marcamos en el momento justo”.

Por último, el segundo capitán de la oncena dirigida por Gustavo Álvarez descartó que la lucha con Colo Colo por el título cambie en algo su forma de enfrentar los dos compromisos que le quedan en la justa nacional (visitan a Ñublense y reciben a Everton). “Esto no nos cambia, trabajaremos en lo que viene de la misma forma”, concluyó.

Una postura similar a la que estableció luego Gustavo Álvarez. “Me parece que lo ganamos porque en el segundo tiempo nos dedicamos a jugar. A ser fiel a nuestro estilo, independientemente del desenlace que hubiera tenido el partido, nosotros teníamos que respetar el estilo, entendiendo que es un clásico, que todas las pelotas se pelean a muerte, pero además hay que agregarle juego, hay que agregarle fútbol porque aparte es nuestra esencia y en el segundo tiempo lo hicimos”, comentó.

“El equipo fue muy combativo, estuvimos un tanto erráticos y entramos en un ritmo de juego muy cortado, muy fraccionado que es una parte del juego, pero la otra parte es qué hacemos cuando tenemos la pelota y nos faltó claridad y el segundo tiempo, insisto, lo tuvimos”, agregó el DT.

Por último, el entrenador laico se desligó de la presión que mantiene en la lucha por el título ante Colo Colo al señalar que “nosotros tenemos que enfocarnos en ganar siempre el próximo partido. Lo hemos hecho. De nuestra parte el trabajo está hecho y a partir del lunes empezaremos a preparar el próximo partido que es en 15 días. Tenemos tiempo”.