Promotor deportivo revela las ganas de Wayne Rooney de ser boxeador: “Me llama borracho pidiéndome peleas”

Wayne Rooney siempre ha llamado la atención del mundo. Desde sus inicios en el Everton de Liverpool, su consagración en Manchester United y la Selección de Inglaterra hasta su retiro en el Derby County, el hoy entrenador del D. C. United de la MLS de Estados Unidos ha acaparado portadas por lo hecho tanto dentro como fuera de un recinto deportivo.

En ese sentido, el ex delantero siempre manifestó su interés por el boxeo, afición que llevó hasta las canchas al momento de celebrar un gol, imitando el nocaut de la disciplina.

Pero al parecer el amor por la actividad no pretende quedarse ahí: Eddie Hearn, promotor deportivo británico y organizador de combates de boxeo, además de presidente de Matchroom Sport and Professional Darts Corporation, señaló en el podcast del también otrora atacante inglés Peter Crouch, que “Rooney puede pelear; he hablado con Wayne”.

Sin embargo, Hearn agregó que quien fuera goleador de Los Tres Leones acostumbra a insinuarle sus intenciones de boxear, aunque siempre cuando éste se encuentra en estado de embriaguez.

“Cuando Wayne toma un trago, me envía un mensaje y comienza a decir: ‘Pelearé con él y pelearé con él’, y me emociono. A veces recibo un mensaje de Rooney que dice: ‘Hazme una pelea contra tal y tal; haz esa pelea’”, agregó el promotor.

No obstante, dichas intenciones no parecen ir más lejos, ya que el organizador de combates añade que al día siguiente “le envío un mensaje: ‘¿Unos vasos de tinto o hablas en serio?’. Entonces no responde y digo: ‘maldita sea’”, dijo.

Pero Hearn no cierra la puerta para que la ex estrella del Manchester United se anime a entrar al cuadrilátero y sea protagonista de una velada pugílistica: “Wayne puede pelear”, señaló convencido.