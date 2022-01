De lío en lío: Francia le advierte a Djokovic que no podrá ingresar a jugar Roland Garros

Novak Djokovic puede seguir pasándolo mal si persiste en su postura de no vacunarse contra el coronavirus. El tenista serbio, quien tuvo que abandonar forzosamente Australia, donde debía disputar el primer Grand Slam de la temporada, ahora tiene posibilidades de perderse el segundo de los cuatro torneos más importantes del circuito tenístico a nivel mundial: Francia advirtió que Nole no podrá ingresar al país para disputar Roland Garros si no está vacunado contra el coronavirus.

Este domingo, el parlamento francés aprobó una ley que establece el pase de vacuna en el territorio galo, en la que se establece la exigencia de un certificado para acceder a los lugares públicos, como restoranes, cafés, cines, viajes de larga distancia y, ciertamente, los recintos deportivos. La norma complicaría considerablemente al número uno del tenis mundial, quien ha sido defendido por las autoridades de su país.

El pase de vacunación se diferencia del pase sanitario, que aceptaba pruebas negativas. Vale decir, si Djokovic llegaba a París con test de PCR negativo, estaba habilitado para jugar. Ahora, ya no podrá hacerlo.

Djokovic, en su llegada a Belgrado. (Foto: Reuters)

“No hay exención”

“La norma es sencilla. La tarjeta de vacunación se impondrá, a partir de la promulgación de la ley, en los establecimientos que ya estaban sujetos a la tarjeta sanitaria”, puntualiza el ministerio de Deportes del país europeo. “Se aplicará a todos los que sean espectadores o deportistas profesionales. Y esto hasta nuevo aviso”, especifica.

“Ahora, en lo que respecta a Roland Garros, es en mayo. La situación puede cambiar de aquí a entonces y esperamos que sea más favorable. Así que ya veremos, pero está claro que no hay exención”, manifiesta la entidad que rige la actividad deportiva en Francia.

“Desde que se promulgue la ley, será obligatorio ingresar a los establecimientos abiertos al público con un pase de salud para todos los espectadores, practicantes, profesionales franceses o extranjeros. Trabajaremos juntos para preservar las competencias y ser los embajadores de estas medidas a nivel internacional”, publicó, en su cuenta en Twitter, la ministra Roxana Maracineanu.

El abierto francés se disputará entre el 22 de mayo y el 5 de junio, por lo que habrá que esperar, también, los eventuales cambios que se produzcan en la evolución de la pandemia y, eventualmente, alguna modificación respecto de las decisiones sanitarias para enfrentarla.