La nueva sangre azul: los juveniles de la U que buscan un espacio con Escobar

La U se está reformando. Poco a poco los azules se van armando después de un convulso 2021. Nuevo técnico, refuerzos y despedidas es lo que ha marcado el inicio de la presente temporada.

Sin embargo, otra característica está emergiendo en esta nueva U: la sangre nueva. Ante Colo Colo, en la caída por 1-2, en el amistoso jugado en La Plata, no solo estuvo marcada por el estreno en la banca del estratega colombiano, sino que también de varios jugadores laicos. Ya sea por necesidad o por darle tiraje a los canteranos, los estudiantiles sumaron sangre nueva. De ahí que todos estos jugadores tengan un objetivo para este torneo: ganarse un espacio en la planificación del nuevo DT.

Y es que Santiago Escobar tiene predilección por la fuerza que emana de la cantera. Más allá que la concesionaria sigue trabajando en su idea de buscar refuerzos, lo cierto es que se busca darle un espacio a los más jóvenes pensando en un proyecto a largo plazo. Escobar siempre ha trabajado de esa manera, al igual que Roggiero, el gerente deportivo. Por ello, en el primer partido del año, quiso replicar lo que es su esencia como estratega.

Así, de los juveniles que salieron a la cancha ante los albos, destacaron Lucas Alarcón (21), José Castro (20), Cristóbal Muñoz (19), Bastián Tapia (19) y Darío Osorio (17). Los tres primeros ya habían sumado minutos con la camiseta azul, aunque sus actuaciones fueron más bien testimoniales.

De ese puñado, Alarcón fue el que más minutos sumó vistiendo la casaca laica. Sin embargo, lo hizo en 2019. Ahí, jugó cuatro partidos. Luego, registró préstamos con Deportes Valdivia y La Serena. En tanto, Castro estuvo en 2 partidos, sumando 67 minutos, mientras que Muñoz solo se hizo presente en uno, jugando 13 minutos.

Los que vieron minutos por primera vez vestidos de azul fueron Bastián Tapia y Darío Osorio. Para ambos canteranos, el partido contra el Cacique fue el punto de partida en como jugadores laicos. Tapia entró al 48′ por Ronnie Fernández, mientras que Osorio hizo lo propio a los 60′ por Pablo Aránguiz. Sin embargo, fue este último el que se llevó todos los aplausos y miradas. El delantero hizo su estreno a lo grande y a los hinchas azules ya los ilusiona con lo que pueda hacer la perla azul.

Osorio y su debut soñado

El debut para un futbolista se graba a fuego. Más si lo hace con la camiseta de sus amores y frente al eterno rival. Pero, ¿hay algo que pueda mejorar un estreno así? Sí. Hacer un gol. Todo eso vivió el pasado viernes 14 de enero a Darío Osorio, el juvenil de 17 años de la U, quien anotó el descuento en la derrota de Universidad de Chile ante Colo Colo. Un clásico que, a pesar de ser amistoso, siempre se vive como un partido único.

El gol del canterano fue pura potencia. Con su velocidad, le sacó varios cuerpos de ventaja a Jeisson Rojas, lo que le permitió quedar solo frente a Brayan Cortés. Ahí, no tuvo problemas para sacarse al guardameta albo y definir con calma en el 84′. No se puso nervioso ni buscó a un compañero. Solo pensó en definir y conseguir el anhelado descuento.

Sobre su debut y su conquista, el delantero fue enfático en expresar que fue el mismo Escobar quien le solicitó sacar su personalidad en la cancha. “Me pidió personalidad para pedir el balón y encarar”, dijo en declaraciones a Emisora Bullanguera.

Pero el canterano no se quedó ahí. Al mismo portal, declaró que tenía confianza en que durante el encuentro tendría una chance para demostrar su valía. “No me lo imaginaba, pero tenía fe y sabía que me iba a quedar una”. Finalmente, expresó que desde el camarín lo llenaron de loas por su actuación. “Me felicitaron y me dijeron que tenía que seguir igual”, sostuvo.

Ahora habrá que esperar para ver cómo se desarrolla la temporada para una U que vive una época de cambios y en la que, de la mano de Santiago Escobar, espera encontrar la ansiada calma. Una tranquilidad que, desde Azul Azul, también confían que puede llegar desde la cantera.