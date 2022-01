Santiago Escobar, el nuevo DT de la U: “El hincha que nos tenga paciencia porque hay mucho trabajo que hacer”

El director técnico de Universidad de Chile fue entrevistado en La Magia Azul. Ahí, fue consultado sobre cómo encontró a un plantel que venía golpeado:

“Es desde la mente, desde la sensibilidad humana que hemos comenzado este proyecto. Nos hemos interiorizado y hemos conversado con los jugadores recién llegados y con quienes pasaron los momentos difíciles. Tenemos que valorar la institución, esto es la U y desde esa representación del club, cuerpo técnico, jugadores y dirigentes, estamos trabajando en función del equipo. Los jugadores se han renovado y comprometido, y para hacer una limpieza de la mente hay que proyectar desde la sensibilidad y después desde el modelo de juego”, indicó Escobar.

Influencia de Roggiero en su llegada

Escobar habló sobre cómo el gerente deportivo Luis Roggiero lo convenció de recalar en el cuadro laico.

“Roggiero es un visionario, hombre exitoso, conoce temas administración y deportivos, es muy referenciado por toda la carrera exitosa que hizo en Independiente del Valle. Desde el modelo del juego, con especialistas en todas las materias, se puede crecer y evolucionar con metodologías de trabajos del futbol de hoy en día, trabajos individualizados, scoutings, análisis del rendimiento, entre otras cosas. Estas son personas que se suman al cuerpo técnico, bajo la tutoría de Roggiero, que tiene claras las directrices y que sabe dónde quiere llegar. Aquí hay un orden institucional y se permite hacer un proyecto y todas las herramientas para trabajar, todo esto lo seducen a uno como entrenador. Queremos potenciar todo lo que hay en el club, hay una infraestructura grande y nos ha fascinado lo que dentro del club”.

Capitanía y nuevos refuerzos

Desde el medio partidario, también tuvieron tiempo para aclarar algunos rumores y dudas que han surgido en torno a la llegada del colombiano y la conformación del plantel.

Una de las mayores incógnitas trata sobre quién será el nuevo capitán de los azules, esto tras la salida de los capitanes y referentes como Fernando De Paul, Osvaldo González y Gonzalo Espinoza. El estratega fue consultado sobre si él será quién determine al capitán o si lo elegirá el camarín.

“Nos gusta trabajar donde los jugadores tengan su espacio y sepan que hay un orden y directriz, pero ellos se conocen más, yo recién llego. Ahí, dentro de ese espacio, vamos a encontrar ese líder. Nos gusta que el mismo grupo vaya eligiendo su capitán y un par de capitanes más. Detrás de la cinta deben haber más lideres que tengan ascendencias con la palabra, con lo futbolístico, además de dentro y fuera de la cancha”, respondió.

De igual forma, fue consultado sobre la posible llegada de refuerzos y el caso del volante de Colón, Federico Lértora.

“Estamos buscando más en algunas posiciones. Si te digo que llegan cuatro, pero llegan dos o tres, voy a quedar mal. Esto tiene muchas aristas, estamos buscando un volante central y quizás un volante interno más. Esperemos que se puedan sumar más, pero hasta que no se oficialice alguien, no puedo decir nada. Sé que el hincha quiere nombres, pero lo estamos trabajando”.

“Estamos evaluando en qué otra posición se necesita. A través del entrenamiento y los amistosos determinaremos las necesidades del equipo. Estamos buscando un par de jugadores, como mínimo, para que puedan llegar”, agregó.

Rol de Pablo Aránguiz y Jeisson Vargas

“Me parece que por sus características pueden partir desde las bandas. Vargas puede ser mediapunta o partir desde la izquierda. A Pablo lo veo más extremo, con mucho desequilibrio. Aprovecha los últimos 30 metros y se asocia mucho, genera paredes y triangulaciones, y es muy bueno en el uno contra uno.

“Con Jeisson hay que aprovechar su media distancia y tiro libre. Hay que hacerlo influyente en la zona cercana al área grande el equipo rival. Que no retroceda y se junte demasiado con los volantes porque perdemos superioridad numérica”, complementó.

Recibimiento y responsabilidad en la U

“Esto es grandioso para mi carrera deportiva. Como entrenador de la U, sabemos del compromiso y la responsabilidad que tenemos. Tengo felicidad, ilusión, gran responsabilidad para llevar al club en los sitiales que el hincha espera. Todos estamos con el deseo de trabajar y cumplir. Estamos todo el tiempo para el servicio de la U y después, en la calle, hotel, centro comercial, nos han hecho sentir como si lleváramos mucho tiempo en la institución. Nos brindan todas las posibilidades para trabajar, desde el presidente hasta el ultimo empelado del club”.

Estilo de juego

El director técnico fue consultado por las posibles alineaciones, pero enfático en la importancia de las estructura de juego, por sobre el sistema.

“Nos gusta llegar con una idea, pero esa idea moldearla de acuerdo al día a día, según lo que vemos en los jugadores, y de acuerdo a eso cambiar estructuras. No tanto de sistema, más de estructura. El sistema empieza en un partido y se desglosa en diferentes estructuras según la situación”.

“Si el rival y el trabajo es trabajado anteriormente, pensado, entrenado, practicado, durante la semana, y no improvisado, podemos pensar la estructura que nos coloca el rival. Pero por ahora solo hemos trabajado con línea de 4″, indicó al ser preguntado por una posible línea de tres defensas.

¿Es una presión comenzar con Colo Colo?

Escobar comentó que no tiene un sistema definido para el encuentro amistoso del próximo viernes contra Colo Colo.

“El torneo permite siete cambios, por lo que irán probando durante el partido, según los jugadores, sus características y su situación actual. No queremos que haya lesiones, tenemos que darle prioridad a la salud. Todos queremos ganar, amistoso o no, pero tenemos que tener prioridades”.

En este contexto, el entrenador fue consultado si tiene presión por comenzar contra el archirrival de los azules, entendiendo la histórica mala racha que vive el club.

“Me gusta la tensión. Jugar con la atención y concentración que genera el morbo. Hace mucho no se le gana a Colo Colo y nos gusta tener partidos precompetitivos antes de la competencia oficial. Todos queremos ganar, pero entendemos las prioridades, que es la salud, la parte atlética. Hay jugadores que no están para los 90 minutos, por lo que hará una mezcla de jugadores. Se verán muchos jóvenes, tal como fue el caso contra San Lorenzo el año pasado”.

Para finalizar, el entrenador fue enfático en que espera tener buenos resultados, pero que necesita la paciencia de los hinchas.

“En la medida que a todos nos vaya bien, es el éxito de la institución, de la U y de los hinchas. Los necesitamos a ellos, que nos vayan teniendo paciencia, vamos a ir de menos a más porque hay mucho trabajo que hacer. Esto tiene que ser acompañado de resultados, pero espero que todo se vea plasmado en la cancha y que este año sea plagado de éxito”.