Tiane Endler va por la corona del premio The Best

Christiane Endler pertenece a la élite del fútbol mundial. La capitana de la selección chilena ha tenido una carrera brillante, inmersa en clubes de primer nivel y en competencias top. No por nada llegó al Olympique de Lyon, la gran potencia del fútbol femenino en Europa, firmando hasta 2024. Para muchos se trata de la mejor arquera del planeta. Y este lunes tiene una nueva oportunidad para refrendar aquella condición con un galardón. Se realiza la ceremonia (virtual) del Premio The Best en la sede de la FIFA, en Zúrich (a las 15.00 horas de Chile).

Tiane compite para ser la Mejor Arquera, en una terna que completan la alemana Ann-Katrin Berger, del Chelsea, y la canadiense Stephanie Lynn Marie Labbé, del París Saint-Germain.

Por tercera vez consecutiva, Endler está entre las tres finalistas para el premio. En las dos anteriores no pudo ganarlo. En 2019, terminó segunda detrás de la neerlandesa Sari van Veenendaal. Luego, en 2020, volvió a quedar en la segunda posición, superada por la francesa Sarah Bouhaddi. ¿La tercera será la vencida para la golera nacional?

“Me lo tomo como un premio a la constancia que he tenido estos últimos años, jugando en Europa, con la selección. He logrado mantener un nivel que me ha permitido estar en estas nominaciones, así que feliz por eso, por el trabajo que he realizado los últimos años. Estoy contenta, sin ninguna expectativa o ilusión, pero con mucho orgullo de estar dentro de esas nominadas”, declaró la portera, una vez que conoció su presencia entre las finalistas del premio.

Tiane Endler fue campeona de la liga francesa en 2021, con el PSG.

La obtención del The Best sería el corolario de una temporada notable, ya sea a nivel de clubes como con La Roja. Tanto la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS) como el periódico británico The Guardian la distinguieron como la mejor arquera del mundo en 2021. Además, se ubicó como la duodécima mejor jugadora del orbe en la votación para el Balón de Oro. A esto se añade su título en la primera división francesa con el PSG, acabando con la hegemonía del Lyon (su actual equipo) y la participación en los Juegos Olímpicos de Tokio con el seleccionado chileno.

Los varones

En el caso de las categorías masculinas, la más esperada es la del Mejor Jugador. Los tres finalistas son Robert Lewandowski, Lionel Messi y Mohamed Salah. El argentino del PSG es favorito para un nuevo reconocimiento, considerando que logró el Balón de Oro de France Football hace unos meses, producto (principalmente) del éxito que tuvo con la Albiceleste en la Copa América de Brasil. Por el lado del delantero polaco, su aval tiene relación con su extraordinario registro de goles. El registro de la IFFHS lo ubicó como el máximo anotador de 2021, con 69 tantos. Por su parte, el egipcio del Liverpool tendrá que observar la ceremonia desde Camerún, donde se desarrolla la Copa Africana de Naciones.

Respecto a los arqueros, los candidatos son Gianluigi Donnarumma (Italia/PSG), Edouard Mendy (Senegal/Chelsea) y Manuel Neuer (Alemania/Bayern Múnich). Por su parte, la terna que aspira a ser el Entrenador del Año es compuesta por Pep Guardiola (España/Manchester City), Roberto Mancini (Italia/selección italiana) y Thomas Tuchel (Alemania/Chelsea).