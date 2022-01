Christiane Endler queda seleccionada en la terna de las mejores arqueras para el premio The Best

Christiane Endler sigue en la pelea para quedarse con el premio The Best que entrega la FIFA. La seleccionada nacional quedó integrando la terna que reconoce a las mejores arqueras.

La jugadora del Olympique de Lyon deberá luchar por el reconocimiento junto a la alemana Ann-Katrin Berger quien a nivel de clubes defiende al Chelsea FC Women y la canadiense Stephanie Lynn Marie Labbé del Paris Saint-Germain.

Este es uno de los tantos reconocimientos que obtuvo la chilena durante el 2021. Sus actuaciones le permitieron ser nominada entre las mejores del mundo. De esta forma la Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS) la posicionó como la número uno del planeta, la misma distinción que le entregó el medio británico The Guardian.

A su vez, fue elegida como las duodécima mejor jugadora del mundo en la votación de L’Equipe para el Balón de Oro.

Al mismo tiempo se anunció que Gianluigi Donnarumma, Édouard Mendy y Manuel Neuer competirán por el mismo reconocimiento en la categoría del fútbol masculino.

La decisión final se conocerá el próximo 17 de enero en una ceremonia que se realizará desde la sede de la FIFA en Zúrich. La ganadora será quien reciba una mayor votación entre los jurados internacionales, compuestos por los entrenadores actuales de las selecciones femeninas/masculinas (uno por equipo), las capitanas y los capitanes actuales de las selecciones femeninas/masculinas (uno por equipo), un periodista especializado que represente a cada selección y los aficionados registrados en FIFA.com.

Por último, adelantaron que los tres finalistas del Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino y del Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino se darán a conocer este jueves 6 de enero. El viernes 7 la FIFA desvelará los nombres de los finalistas del Premio The Best a la Jugadora de la FIFA y del Premio The Best al Jugador de la FIFA en un acto virtual.