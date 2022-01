Djokovic comete un error con la visa y le niegan el ingreso a Australia

La polémica que levantó la exención que tuvo Novak Djokovic para jugar el Abierto de Australia sin estar vacunado generó indignación en ese país por el eventual privilegio al ser número uno del mundo. Si bien las autoridades del torneo explicaron que un panel de expertos independiente tomó la decisión de permitir su participación, la decisión no fue bien recibida e incluso las autoridades han manifestado su inquietud.

Hoy la situación vivió un nuevo capítulo, ya que el serbio presentó una visa equivocada para ingresar a la nación oceánica, por lo que se encuentra retenido hasta poder solucionar el asunto. La Fuerza Fronteriza australiana buscó la forma de que el Gobierno de Victoria pudiera respaldar el ingreso del tenista. Sin embargo, las autoridades negaron la colaboración.

“El gobierno federal ha preguntado si apoyaremos la solicitud de visa de Novak Djokovic para ingresar a Australia. No proporcionaremos a Novak Djokovic asistencia para la solicitud de visa individual para participar en el Grand Slam del Abierto de Australia de 2022″, expresó la ministra del Deporte de Victoria, Jaala Pulford. Y apuntó: “Siempre hemos sido claros en dos puntos: las aprobaciones de visas son un asunto del gobierno federal y las exenciones médicas son un asunto de los médicos”.

Mientras que la ministra de Asuntos Internos, Karen Andrews, también fue bastante dura. “Si bien el gobierno de Victoria y Tennis Australia pueden permitir que un jugador no vacunado compita en el Abierto de Australia, es el gobierno de la Commonwealth el que hará cumplir nuestros requisitos en la frontera australiana”, indicó.

En tanto, el primer ministro Scott Morrison dijo que el serbio “debe proporcionar pruebas aceptables de que no puede ser vacunado por razones médicas”, junto con explicar que la decisión había sido tomado por las autoridades de Victoria. No obstante, hizo un advertencia: “Si esa evidencia es insuficiente, entonces no será tratado de manera diferente a nadie más y estará en el próximo avión a casa. No debería haber reglas especiales para Novak Djokovic”.