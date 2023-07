De Selknam a Cóndores: el rugby chileno se mete de lleno en la preparación mundialista

Los mejores jugadores de rugby del país ya cambiaron de piel. Dejaron atrás seis meses defendiendo los colores de Selknam, la única franquicia nacional de la Superliga Sudamericana, para sumergirse en un proyecto que tendrá su primer Mundial de Rugby XV en septiembre. Una transformación que no es total, pero que sí tiene matices. Los referentes concuerdan con que pese a mantenerse el núcleo de rugbistas y staff, el enfoque y el día a día es distinto.

Con la polera de Cóndores hay más responsabilidad, otro tipo de presión y rivales completamente distintos. El primero de ellos Uruguay, a quienes enfrentarán hoy en Montevideo. Será el primero de cuatro duelos preparatorios que jugará la selección antes de su excursión a Europa. Los primeros dos con un grupo grande, los dos encuentro finales ya con los 35 que escucharán el himno en la cita planetaria.

Rodrigo Fernández, José Larenas y Domingo Saavedra dan su opinión sobre aquello a La Tercera. Detallan los cambios en los trabajos, las sensaciones entre el grupo y el camino para llegar de la mejor forma al debut ante Japón el 10 de septiembre. Una fecha histórica para el rugby local y que es el gran objetivo de todos los Cóndores.

“En verdad hay un cambio de switch mental bien fuerte cuando empezamos a entrenar por Chile, cuando nos ponemos la polera de Cóndores. Creo que hay un trabajo de darle ese peso, cuando entramos a jugar por Chile. Al final representa a algo distinto que Selknam, pese a ser la única franquicia chilena, y se nota. Se nota en el día a día, en el foco que tiene cada uno sobre todo ahora que viene el Mundial”, comenta José Larenas.

El centro de Selknam, formado en la UC, también aborda directamente lo que más se ha trabajado en el primer mes de trabajo de Cóndores. “Hoy en día trabajamos dos cosas. La intensidad de cada acción y aumentar nuestro volumen de juego. Vamos a jugar contra equipos que tienen un gran volumen de juego y para competir necesitamos mucho más la pelota”, afirma.

Domingo Saavedra comparte aquello. El ex Old Boys incluso da detalles de cómo se busca igualar el volumen de juego de Japón, Inglaterra, Samoa y Argentina, los rivales en el Grupo D. “Nos hacen jugar ciertos minutos, se busca intensidad, analizan cuanto tiempo tenemos la pelota, cuanto no. Por detrás de nosotros hay un analista de vídeo, que es increíble, que nos saca todas las estadísticas y lo que necesitamos a nivel de juego”, comenta.

La primera prueba para aquello será Uruguay, otro equipo mundialista. El duelo en Montevideo (15:30 de Chile) abrirá los fuegos de unas semanas muy intensas para el colectivo nacional, en donde tendrán que disputar cuatro partidos en 25 días. Luego de este fin de semana, vendrá Argentina XV (5 de agosto) en Antofagasta, Namibia (12 de agosto) en Valparaíso y nuevamente los trasandinos (26 de agosto), pero ahora en Temuco.

Un calendario cargado, pero que para Rodrigo Fernández no los complicará. “Hay un desgaste físico y psicológico, pero se han tomado buenas decisiones en cuanto al manejo de las cargas. Hemos tenido semanas de descanso, de vacaciones, semanas de descargas que vas al gimnasio, pero un poco más tranquilo, así que en ese sentido estamos tranquilos y nos sentimos super bien. Se han tomado las medidas necesarias y estamos haciendo lo que tenemos que hacer”, destaca el ganador al Try del Año en 2022.

En dialogo con La Tercera, Fernández también aborda el trabajo mental que se necesita para llevar adelante este proceso y cómo se debe gestionar la ansiedad a tan solo un mes y medio del debut mundialista. “Queda mucho, entonces vamos día a día, viviendo el presente. Creemos que es la mejor manera de afrontar este desafío. Que uno empiece a pensar en lo que podría ser o en lo que pudo haber pasado, no es bueno para el rendimiento del jugador así que nos mantenemos así, viviendo el día a día, esforzándonos día a día. Recién cuando esa jornada termina empiezas a pensar en el día siguiente. Trabajamos mucho con psicólogos, fortaleciendo el grupo, la unión, fortaleciendo la idea que queremos transmitir a la gente”, añade.