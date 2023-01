De ser seguido por la UC a la Segunda de España: Williams Alarcón sorprende y parte a préstamo a Europa

Williams Alarcón se va al fútbol español. El volante que pertenece a los registros de Unión La Calera será nuevo jugador del UD Ibiza, elenco que se desempeña en la Segunda División del certamen español. El vínculo de jugador será por los próximos seis meses, con una opción de compra que bordea US$ 1,5 millones.

Cabe destacar que el ex Colo Colo fue sondeado por Universidad Católica hasta hace menos de una semana, no obstante, los Cruzados desistieron al tener la oportunidad de sumar un nuevo jugador extranjero. Es más, pasaron de Williams Alarcón a conversar con el seleccionado peruano, Yoshimar Yotún. Desde la UC están dispuestos a desembolsar casi 800 mil dólares para quedarse con el volante mixto. A pesar que el futbolista hace poco extendió su contrato con Sporting Cristal por otras dos temporadas, no se cierra la posibilidad a ver ofertas desde el extranjero.

En un principio, la Franja no era el único elenco que buscaba fichar al ex calerano. Clubes como Elche FC y Real Valladolid, eran equipos que también tentaban al jugador de 22 años, quien buscaba cumplir su sueño de jugar en el extranjero.

Según describen los medios de España, durante esta mañana el chileno viajará al Viejo Continente para realizarse los exámenes médicos, poner su firma y ser oficializado como refuerzo del Ibiza. “El club ha atado a Williams Alarcón con el objetivo de mejorar el nivel y seguir en la categoría de plata”, afirmó el medio OndaCero. De paso, agrega que el presidente del club, Amadeo Salvo, no ha dudado en cerrar la incorporación del volante para afrontar lo que resta de temporada.

En esa línea, también se agrega que el jugador chileno se unirá a las filas del UD Ibiza en calidad de préstamo, extensión que durará aproximadamente 6 meses. Es decir, por el resto de la temporada hispana que finaliza en junio.

Desde el año pasado, Williams Alarcón comenzó a ser una pieza inamovible en la mitad de la cancha de Unión La Calera. Así lo clarifican sus números en Primera División, de 30 partidos, estuvo presente en 23 encuentros y anotó tres goles. Mismas cifras que lo llevaron a ser nominado en los microciclos que comanda Eduardo Berizzo y, que hoy, lo hacen recalar al fútbol español.