“Debacle en Londres”: en España destrozan al Real Madrid y a Carlo Ancelotti tras su caída ante Arsenal en la Champions

El Real Madrid no se encontró en Londres. El Arsenal se impuso por 3-0, con un doblete de Declan Rice y un tanto de Mikel Moreno. Los dirigidos por Carlo Ancelotti venían de caer ante Valencia y ahora suman una nueva derrota. La prensa en España ha sido crítica de la temporada merengue y ahora es dura con el rendimiento exhibido por los ibéricos en Inglaterra.

”El italiano era consciente que una nueva debacle en el Emirates era casi su sentencia en el banquillo blanco”, indican en Mundo Deportivo. “El Real Madrid no daba sensaciones de poder minimizar la debacle con un gol ante un Arsenal que parecía más cerca de volver a marcar que de encajar un tanto de los de Ancelotti que se quedaron con 10 por la expulsión de Camavinga. Al final, el marcador no movió más y el Real Madrid vivió una auténtica debacle en Londres”, añaden.

En Marca repiten el concepto. “Debacle en Londres. El Madrid abdicó en el mismo lugar donde se coronó hace poco menos de un año. Hacía tiempo que el conjunto blanco no se llevaba un golpe tan duro en Europa”, establecen en el periódico.

Declan Rice marcó dos de los tres goles del Arsenal ante el Real Madrid. (Foto: AFP) ADRIAN DENNIS

En su sección de notas le pegan al entrenador. “El capitán del naufragio. Se veía venir lo que pasó y no lo vio. No sacó al equipo del atasco y del agobio en el que le metió el Arsenal desde el pitido inicial. Los cambios no aportaron nada. El partido exigía decisiones con los pesos pesados y volvió a tocar lo fácil”, dicen. Fue calificado con un 4 de 10.

En tanto, el diario AS apunta a la exigencia de cara a la revancha. “La situación le exige otro ‘poltergeist’ al Bernabéu, ese agujero negro que tantas veces se ha tragado a los más grandes, porque el Madrid quiso ser el de la Champions y no le salió: aceptable en el papel de superviviente en la primera parte, pero muy reducido en su ataque, donde el club ha puesto todos los recursos, fue un coladero en la segunda, superadísimo por un equipo que tampoco parece demasiado imponente”, indican.

“Ahora queda en manos de la leyenda del Bernabéu, bañada de adrenalina y de milagros. Al Arsenal ya solo puede tumbarle ese fenómeno paranormal”, sostienen al final del comentario.

Por otro lado, en El País, enfatizan en que pocas veces el equipo de Ancelotti se ha visto en un escenario así de desfavorable. “Nada en la Champions ha sido más extremo estos años que la manera de ganar del Real Madrid, funambulista de noches imposibles, un equipo que ha caminado por los filos más afilados sin que le subieran las pulsaciones, desconcertando rivales que caían bajo el peso de algo que consideraban absurdo. Y que lo era. También son extremas sus caídas. Los gigantes, en tanto que gigantes, se derrumban con estrépito. El equipo de Ancelotti se hundió desorientado en 2023 en Mánchester bajo el mazo del City (4-0) y se derritió dos años después en Londres abrasado por la convicción meticulosa del Arsenal y la puntería de Declan Rice, que embocó dos tiros directos asombrosos. El tercero de Mikel Merino dejó más difícil la posibilidad de que el Real pase a las semifinales en el Bernabéu con una hazaña incluso más inalcanzable que todo lo logrado en estos años tan parecidos al realismo mágico”, remarcan.