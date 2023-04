“Debe corregir ese exceso de revoluciones”: la tarea que le ponen al Betis de Pellegrini en España

La tarde de ayer para el Real Betis de Manuel Pellerini y Claudio Bravo no fue la mejor. El cuadro verdiblanco cayó como local por 0-2 contra el Cádiz y de paso cedió terreno en la lucha por ingresar a las competencias internacionales.

Con la derrota, el cuadro de Sevilla quedó relegado al sexto puesto de la tabla, lugar que ofrece la pelea por ingresar a la Conference League, dejando atrás las posibilidades de ingresar a la Europa League o , en el mejor de los casos, la Champions League.

Ante esta situación la prensa española fue crítica con el trabajo del equipo y le puso tareas al Ingeniero.

Diario de Sevilla comentó que el Betis tuvo un “partido mal gestionado con la pelota y sin ella, y peor aún desde el plano anímico, mental, con una injustificada pérdida de nervios en demasiados casos: Aitor Ruibal, Miranda, incluso Ayoze”.

“El árbitro, Cuadra Fernández, incluso fue benévolo con los dos últimos. Al Betis no le brota el fútbol con la alegría de aquel equipo que conquistó la Copa del Rey. Eso es una evidencia”, complementaron.

Por su parte, Estadio Deportivo escribió que “Manuel Pellegrini sacó el once que se preveía, con Ruibal en el lateral diestro por la baja de Sabaly y la presencia de Canales en el once inicial”.

Aquí también hicieron énfasis en una jugada que tuvo a Miranda como protagonista al entrar fuerte a un rival cuando los verdiblancos ya jugaban con dos hombres menos y que le costó la recriminación del propio Pellegrini.

“Casi todos los cambios que hizo fueron por ‘obligación’. Edgar entró por el lesionado Pezzella. Luiz Henrique, por Borja, para buscar su velocidad con uno menos. Juanmi, por Rodri, cuando el Betis ya perdía”, consignaron

“Joaquín para dar tranquilidad y Abner para evitar una tercera expulsión, de Miranda”, comentaron.

Por último, El Desmarque evaluó al DT chileno con un 4 de un máximo de 10. “Al equipo le sigue faltando frescura y lucidez en zona de tres cuartos. Debe corregir ese exceso de revoluciones y ciertas desconexiones que el Betis sigue pagando caras”, plantearon.

Manuel Pellegrini: “Las expulsiones nos han costado muchos puntos”

Tras el partido, el Ingeniero analizó el partido y enfatizó que la derrota se dio “porque regalamos los goles”.

“Lo más fácil es echarle la culpa al árbitro y no quiero comentarlo mucho. La expulsión de Sergio (Canales) sí me pareció absolutamente exagerada, pero no he querido discutir con el VAR. Me gustaría verla pero la jugada es a 30 metros de la portería, también estaba Edgar... Es rigurosa, exagerada y cuando menos tendría que verla. Es muy lejos de donde Sergio pierde el balón. De la otra expulsión no tengo nada que decir ni de los dos goles que encajamos”, comentó en la conferencia de prensa.

“No quiero centrar en el árbitro la derrota. Ya dije que regalamos el primer penal y el segundo gol también. Es cierto que los árbitros están pasando un momento complicado, que los jugadores ayudan poco y que al final hay mucha tensión en los equipos por lo que se están jugando pero no quiero centrar las causas de la derrota en eso. Tuvimos una tarde negra y por ahí perdimos el partido”, insistió.

E incluso dio a conocer que pudieron ser tres los expulsados, refiriéndose a Miranda, a quien terminó retando desde el borde de la cancha. “Juan también pudo ser expulsado. A veces hay que mantener la mente fría con todo lo difícil que es. Con un expulsado se empatan los partidos y nosotros no pudimos empatar”.

Por último, expuso que las tarjetas rojas han sido un problema para el equipo. “Las expulsiones nos han costado muchos puntos. Es un tema preocupante y para analizar bien los motivos. Pero llevamos 28 fechas en zona europea, estamos contentos, hubiéramos estado mejor si ganamos hoy en casa, pero son día negros que todos tenemos. Estamos ahí, tenemos que jugar con la Real Sociedad aquí y hay que tomar el partido como si fuera una final”, cerró Pellegrini.