Decibeles al máximo: la emotiva arenga de Jorge Almirón antes del triunfo de Colo Colo frente a Junior

El martes, Colo Colo consiguió un logro histórico. Al menos, de acuerdo a su productividad internacional en el último tiempo. Los albos superaron a Junior, en Barranquilla, y completaron una llave perfecta para instalarse en los cuartos de final de la Copa Libertadores. El calificativo reside justamente ahí: nunca el equipo popular había logrado triunfos en ambos partidos de una eliminación directa en el torneo continental de clubes más importante. Ni en la ocasión en lo ganaron, en 1991 lo consiguieron.

En el Cacique todavía celebran a cuenta. Aunque ahora la preocupación es mayor, porque en el camino se cruza el poderoso River Plate de Marcelo Gallardo y de los campeones del mundo Germán Pezzella y Marcos Acuña, el sabor de la victoria sigue presente. Hay hasta mediados de septiembre para disfrutar la agradable sensación, aunque desde ya el encuentro empezó a elevar la temperatura. En Argentina ningunearon al equipo albo. Ya lo habían hecho cuando se sortearon los octavos de final.

La emotiva arenga de Almirón

En Macul, de hecho, revelan un pasaje de la arenga inmediatamente anterior al duelo. En el vestuario del estadio Metropolitano, Jorge Almirón toma la palabra para dirigirse a sus jugadores. Lo hace con los decibeles al máximo, como para que a nadie le quede duda alguna respecto de la importancia del duelo. Todos les escuchan casi con devoción, como lo hacen con cada una de sus instrucciones, según reveló Emiliano Amor a El Deportivo, después de la victoria sobre Coquimbo Unido. “Almirón está en todos los detalles. El cuerpo técnico, también. En todos los detalles, en todos los momentos. Intentan que todos seamos mejores, día a día. Obviamente, repito, a veces sale la idea, a veces no, pero que nos marcan todo antes de los partidos, de cómo tiene que ser, de cómo tenemos que atacar y defender, es así”, explicó el central. “Entonces, todo lo que nos van diciendo lo vamos escuchando con mucha atención, porque sabemos que las cosas que nos dicen van a pasar. Está en todos los detalles”, insistió. Los hinchas se subieron hace rato a lo que denominan La Almironeta.

“Tenemos dos resultados posibles. Estamos ganando el partido. Vamos a ser inteligentes. Podemos quedar entre los ocho mejores de América, los ocho mejores de América. No se nos puede ir. Lo tenemos a la mano. No se nos va a escapar, la puta madre. No se nos va a escapar”, dice el adiestrador, apelando a un argentinismo que busca, precisamente, enfatizar las ideas.

La reacción de los jugadores se hace sentir inmediatamente. Un “Vamos” enérgico sucede a la intervención del entrenador. Luego, quien toma la palabra es el capitán, Esteban Pavez. “Muchachos, primero que todo, por nosotros, por nuestra gente. Somos el equipo más grande de Chile. A hacer historia. A hacer historia”, sostiene el volante, en el fragmento que ofrece el club albo a través de su perfil en Instagram. La intervención termina con el mediocampista dirigiendo el grito de guerra del Cacique. Todos le siguen.

Los albos anuncian que este viernes, a las 21 horas, emitirán el Lado B de un encuentro que dejó profundamente ilusionados a sus millones de seguidores en todo el país.