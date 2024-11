“Dejen de mentir”: esposa de Paulo Díaz sorprende con mensaje en las redes sociales

Los últimos días no han sido nada sencillos para River Plate. Después de sufrir una goleada en el duelo de ida de la Copa Libertadores contra Atlético Mineiro, en la revancha no pudieron dar vuelta la llave, quedando eliminados de la competencia.

Uno de los apuntados es Paulo Díaz, quien no ha podido destacar en los últimos encuentros. Por lo mismo, han surgido algunas propuestas que ponen al zaguero nacional y otros futbolistas fuera de los planes del equipo para el próximo año.

El sitio partidario Millodzn, planteó que Díaz ya le habría comunicado a Marcelo Gallardo su deseo de abandonar el club. Una situación que fue rápidamente desmentida en el entorno del defensa.

Fernanda Arenas, esposa de Díaz, escribió “dejen de mentir”, descartando de plano la postura dada a conocer por el citado medio.

Polémico gesto

Tras el empate 0-0 en el partido de revancha de la Copa Libertadores el apoyo de los casi 80 mil espectadores se transformó en desolación después de que se consumara la eliminación. Y fue en ese instante donde el chileno fue protagonista.

Una vez finalizado el encuentro, Diaz, que fue titular y jugó los 90 minutos, se quedó en el centro de la cancha compartiendo con los jugadores brasileños, en especial con Eduardo Vargas. Su compatriota ingresó en el minuto 85 en reemplazo de Guilherme Arana.

Tras esa conversación cordial entre ambos valores criollos, se produjo un intercambio de camisetas. El zaguero se colocó de inmediato la prenda de su compañero de Selección, lo que desató la molestia de los hinchas millonarios, quienes lo cuestionaron duramente en redes sociales.

Después de la escena, Paulo Díaz se retiró llorando de la cancha, siendo consolado por Marcelo Gallardo. El momento fue grabado por las cámaras, las que también lograron captar el diálogo del Muñeco con el jugador chileno.

Mientras lo abrazaba e intentaba aliviarlo, el técnico le manifestó a Díaz una particular frase. “Ya está. No se nos dio, no se nos da”, reflejando también lo que sucedió en el encuentro, donde River Plate tuvo 35 remates, aunque solo seis fueron en dirección al arco.