El criticado gesto de Paulo Díaz que indigna a los hinchas de River Plate tras quedar fuera de la Libertadores

River Plate quedó eliminado de la Copa Libertadores tras empatar 0-0 en la semifinal de vuelta ante Atlético Mineiro. En la ida había perdido 3-0, por lo que la misión de remontar esa desventaja era muy compleja.

El cuadro millonario fue recibido apoteósicamente por sus hinchas. Sin embargo, el apoyo de los casi 80 mil espectadores se transformó en desolación después de que se consumara la eliminación. Y fue en ese instante donde un chileno fue protagonista: Paulo Díaz.

Una vez finalizado el encuentro, el defensor nacional, que fue titular y jugó los 90 minutos, se quedó en el centro de la cancha compartiendo con los jugadores brasileños, en especial con Eduardo Vargas. Su compatriota ingresó en el minuto 85 en reemplazo de Guilherme Arana.

Tras esa conversación cordial entre ambos valores criollos, se produjo un intercambio de camisetas. El zaguero se colocó de inmediato la prenda de su compañero de Selección, lo que desató la molestia de los hinchas millonarios, quienes lo cuestionaron duramente en redes sociales.

Las lágrimas

Después de la escena, Paulo Díaz se retiró llorando de la cancha, siendo consolado por Marcelo Gallardo. El momento fue grabado por las cámaras, las que también lograron captar el diálogo del Muñeco con el jugador chileno.

Mientras lo abrazaba e intentaba aliviarlo, el técnico le manifestó a Díaz una particular frase. “Ya está. No se nos dio, no se nos da”, reflejando también lo que sucedió en el encuentro, donde River Plate tuvo 35 remates, aunque solo seis fueron en dirección al arco.

La eliminación de la Copa Libertadores deja a la Banda Sangre con la tarea de reestructurarse para pensar en la próxima temporada, a la espera de lo que suceda en el torneo local.