Del retiro por agresiones al retorno con ascenso: la gloriosa vuelta de Edson Puch al fútbol profesional

El 27 de abril de 2022 parecía ser un punto de no retorno en la vida de Edson Puch. El delantero nacional, de destacadas campañas en clubes chilenos y del extranjero, anunciaba su retiro del fútbol profesional. Decía adiós en el club que siempre lo identificó, Deportes Iquique, pero no de la manera que quizás siempre soñó.

El extremo izquierdo había vuelto a la capital de la región de Tarapacá a inicios de aquel año. Solo semanas después de consagrarse campeón de Primera División con Universidad Católica. Si bien ya no generaba tanto peligro como en antaño, en la UC no dejaba de ser un valor importante. Pero optó por retornar a su tierra y las cosas no le resultaron.

“A lo largo de mi carrera nunca había experimentado una situación como la que estoy viviendo en la actualidad, por lo que me parece necesario aclarar ciertos aspectos. He decidido dejar de formar parte del Club de Deportes Iquique debido a razones extradeportivas, tales como los falsos rumores de los que la mayoría ya tiene conocimiento y mi negativa experiencia personal”, señalaba el jugador hace ya 19 meses.

“Yo, junto a mis compañeros, fuimos agredidos por un grupo de personas, quienes ingresaron a nuestro lugar de entrenamiento sin ningún tipo de autorización, el cual presenciaba mi hija Gianella, de tan solo 8 años. Los rumores sobre mi abandono debido a los resultados obtenidos últimamente son totalmente falsos, al igual que la difamación sobre que el camarín está roto. Para mí es muy lamentable terminar de esta manera mi carrera, pero por la salud mental de mis hijas, que son las que realmente sufren con los comentarios y calumnias que son totalmente falsos, doy fin a esto”, detallaba Puch.

Edson Puch había convertido un gol en la final pero fue anulado. Foto: AgenciaUNO

Tras aquel lamentable episodio, su vida dio un vuelco a otras actividades. Ya estaba en la música. También empezó a incursionar en el pádel. De hecho, en ese deporte llegó a destacarse, al coronarse campeón de un certamen en Arica. “Linda experiencia, nuestro primer torneo juntos con José Carlos Prieto (@cheka.prieto) y campeones. Gracias por la atención a nuestra gente @arica.padel, muy agradecido de ustedes”, comentó feliz en la red social Instagram, en octubre de 2022.

Un cierre más alegre

Durante todos esos meses, Edson Puch sabía que el cierre de su carrera no podía ser como fue. Debía tener un broche distinto. Quizás digno del jugador que deslumbró en la Copa América Centenario. Que se destacó en la primera época de la brillante Universidad de Chile de Jorge Sampaoli o que llegó a darle un salto de calidad a la UC tetracampeona.

De esta forma, en junio de 2023, poco más de un año del anuncio de su retiro, tomó los botines de vuelta. Comenzó a buscar institución y negoció rápidamente con Iquique. Ahora el contexto debía acompañarlo. No podía ser negativo otra vez. “Estoy de vuelta en este mundo. Después de aquel retiro, el llamado del balón fue demasiado fuerte y decidí volver a la cancha para seguir persiguiendo mi sueño. Mi regreso no es sólo una historia personal, sino un recordatorio para todos de que nunca es demasiado tarde para perseguir nuestros sueños”, escribió en su cuenta de Instagram.

Se puso en forma y comenzó a desequilibrar en la escuadra dirigida por Miguel Ponce. Tan solo disputó 11 partidos. Pero fueron suficientes para mostrar que la calidad la mantiene. En las finales ante Santiago Wanderers fue titular e incluso en la vuelta sufrió con la anulación de un tanto de alfa factura. José Cabero vio mano en la génesis de la acción. Aun así, el triunfo por penales de Iquique sobre el Decano le permite a Puch sacudirse de sus fantasmas.

Su contrato con Deportes Iquique expira el 31 de diciembre. O sea, en algunas semanas. Su situación contractual debe ser negociada. Más allá de la decisión que tome, podría tener una nueva oportunidad en Primera División. Si es que no, tuvo la coronación que esperaba y deja atrás el magro recuerdo del retiro anticipado que no le había permitido disfrutar de sus últimos años de carrera.