“Desde el agua en el 16″: el LIV Golf destaca un curioso bogey de Niemann donde tuvo que jugar en la playa

Joaquín Niemann no ha tenido una gran temporada en el LIV Golf. Ha estado lejos de su mejor versión, tal como aseguró en conversación con El Deportivo. El talagantino ha sufrido con los múltiples cambios, como el dejar a su coach de putter, lo que ha terminado afectando su rendimiento. “No he jugado mi mejor golf en el LIV este año”, aseguró hace unos meses. Eso sí, no deja de ser competitivo. De hecho, durante la jornada de este domingo se consolidó en el top ten en Jeddah.

El chileno culminó la competencia que se realiza en la Ciudad Económica del Rey Abdullah en la décima ubicación, con una tarjeta de -10. Su gran inicio se vio perjudicado por lo realizado en las dos jornadas finales, sobre todo en la última, quedando a cuatro palos de Brooks Koepka, el campeón.

En el tercer día cayó algunos lugares a pesar de sumar seis birdies. Un doble bogey y un bogey complicaron sus aspiraciones. El primero ocurrió en el hoyo 13, mientras que el otro sucedió en el 16, donde ocurrió una situación particular. De hecho, el LIV Golf resaltó los problemas por los que pasó el nacional. En el video se puede apreciar al golfista sin una zapatilla, combatiendo con el mar e intentando jugar desde la orilla de la playa. “Desde la playa. Niemann juega este tiro desde el agua en el 16”, indicaron en las cuentas oficiales del certamen.

A pesar de no estar en su mejor nivel, el chileno marcha en la vigésimo primera posición de la tabla anual. Incluso, en la próxima fecha, junto al Torque GC, equipo completamente hispanohablante del que también forma parte Mito Pereira, podrían consolidarse como los campeones. Están terceros y llegan con posibilidades de pelear por el título en la última competencia del año, la que se disputará en Estados Unidos.

Al finalizar el certamen, los chilenos dejarán el suelo norteamericano y comenzarán su periplo para competir en Santiago 2023. Tanto Niemann como Pereira son grandes favoritos para obtener preseas en los Juegos Panamericanos, sobre todo teniendo en cuenta el rendimiento mostrado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, especialmente el del oriundo de Pirque, que rozó el podio y la medalla de bronce.