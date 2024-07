Detienen a dos jugadores de la selección francesa de rugby por denuncia de abuso sexual

Estaban en Buenos Aires. Listos para viajar a Uruguay, cuando el escándalo, el segundo de la gira, se apodera de la selección francesa de rugby. Dos de sus integrantes fueron detenidos por la Policía Federal Argentina, tras ser acusados de abuso sexual contra una mujer en Mendoza.

Los hechos habrían ocurrido la madrugada del domingo, tras el encuentro que sostuvo el conjunto galo con sus pares transandino (ganaron los Gallos 28-13 a los Pumas) y según publica la prensa de ese país, la víctima afirma que el ataque ocurrió en el Hotel Diplomatic de la ciudad limítrofe.

“Hay una comisión de la provincia de Mendoza viajando a Buenos Aires para traerlos y proceder a hacer las pericias correspondientes. Si las pericias coinciden con el testimonio de la víctima se procederá a la imputación correspondiente”, detalló el vocero del poder judicial de Mendoza, Martín Ahumada.

Pese a la gravedad de los sucesos, la Federación Francesa de Rugby (FFR) no ha emitido declaración alguna y tampoco se ha suspendido el encuentro con el combinado uruguayo que está agendado para este martes.

La otra polémica

La detención de dos integrantes de la delegación se produjo un día después de la otra polémica que tuvo que enfrentar el combinado europeo. Esto, por que la Federación expulsó al integrante del equipo, Melvyn Jaminet, por declaraciones racistas hechas en sus redes.

“Al primer árabe que me encuentre por la calle, le daré un golpe de casco”, declaró el joven de 25 años en un video subido a Instagram, que luego fue borrado, pero castigado por las autoridades deportivas. “Condenamos con la mayor firmeza estos comentarios”, declararon los dirigentes franceses y determinaron la expulsión.

“Jaminet ha sido marginado con efecto inmediato y abandona el equipo francés actualmente presente en Argentina”, prosiguió la FFR y mantuvo la determinación, pese a las disculpas del deportista.

“Lo siento profundamente y me avergüenzo de mis palabras. Me gustaría pedir disculpas a todos. Entiendo que esto puede haber herido y ofendido a muchas personas, y quiero dejar claro que estos comentarios no reflejan en modo alguno mis valores ni los de la selección francesa de rugby”, posteó.

Y para terminar su mensaje, el jugador concluyó: “El racismo, en todas sus formas, es inaceptable y va en contra de todo lo que creo”.