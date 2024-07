“Cualquier ayuda sirve”: Johnny Herrera denuncia el millonario robo de su lujosa camioneta

Johnny Herrera no lo pasa bien. El exarquero nuevamente vuelve a ser víctima de la delincuencia. El otrora futbolista de Universidad de Chile sufrió un millonario robo en un restaurante.

El también exseleccionado chileno dio a conocer el hecho a través de sus redes sociales. Según relata, sufrió la sustracción de su vehículo en las afueras de Roberta, recinto ubicado en Reñaca.

“Buen día. Anoche me robaron mi camionera afuera de Roberta, entre Reñaca y Concón”, señaló. “Cualquier ayuda sirve, gracias”, añadió el histórico meta de la U.

Pocos minutos más tarde, Herrera aseguró que el automóvil fue visto en la Región Metropolitana. “Actualización… Vista en Santiago. Sector Departamental, 2am aprox.”, indicó en un nuevo posteo.

Conforme a lo señalado en el sitio oficial de Jeep, el modelo Wrangler Rubicón tiene dos modelos disponibles. El primero (Wrangler Sport 4 PTS 2.0T) está avaluado en $56.990.000, mientras que el otro (Wrangler Rubicón 4PTS 2.0T) lo está en $66.990.000.

No es la primera vez

Cabe mencionar que no es primera vez que Herrera sufre con la delincuencia. El bicampeón de América sufrió una situación similar en 2022. En dicha oportunidad, el actual comentarista deportivo fue víctima de una encerrona en el sector de Las Salinas en Viña del Mar. Tres delincuentes lo encañonaron y el robaron el vehículo que días después fue encontrado en Buin.

“Fue una encerrona, se me cruzó un auto con gallos con pistolas. Se bajaron dos y eran como cuatro. Me quitaron el auto, me apuntaron. Decían ‘pégale un balazo’, pero creo que era más para meter miedo”, aseguró en ese instante.

Pero la pérdida de su Porsche Cayenne Coupe no fue lo único. Mientras se bajaba intentaron quitarle un reloj y su cadena de un tirón, siendo esta última la que termina perdiendo en el hecho: “No dispararon, gracias a Dios no pasó nada más. Y por suerte no iba con mi hijo. El resto es sólo material”, comentó el referente de los laicos.