El especial encargo de Arturo Vidal a Johnny Herrera en una concentración de la Roja: “¿Por qué no le decís a ese hue... que deje de sapear?”

Johnny Herrera es, en rigor, un exfutbolista. Ahora, de hecho, ejerce como comentarista televisivo. Esa condición le permite cierta libertad a la hora de revelar pasajes complejos del fútbol chileno. Hace un par de semanas, por ejemplo, reveló detalles hasta ahí desconocidos respecto de cómo el plantel de la Selección se enteró del accidente automovilístico que protagonizó Arturo Vidal en plena Copa América de 2015, cuando, de regreso desde el casino Monticello, estrelló su Ferrari. Afortunadamente, las consecuencias fueron menores para la magnitud del choque.

Ahora, el exazul se vuelve a acordar de una situación relacionada con el Rey, también en el marco de su paso conjunto por la Selección. Esta vez, sin embargo, no apunta a problemas de indisciplina, sino de convivencia interna. Aunque no nombra al principal protagonista de la historia, es evidente que apunta a Marcelo Díaz. Carepato es apuntado por Vidal como quien filtraba información respecto de la intimidad de la Roja. El actual volante de Colo Colo, en todo caso, nunca lo ha nombrado abiertamente.

El encargo

Herrera revela el especial encargo que alguna vez le planteó Vidal, en el contexto de alguna concentración. “Oye, Johnny, vos que erí' derecho, que decís las hueás como son, ¿por qué no le decís a ese hueón que deje de sapear?”, recuerda el Samurai Azul en el marco de una entrevista concedida al programa El Legado, que conduce Marcelo Ramírez, exarquero de Colo Colo y de la Roja.

Johnny Herrera, en su participación en el programa de Marcelo Ramírez.

El exgolero azul detalla cómo reaccionó ante la singular petición. “Yo lo quedo mirando y le digo ‘pero hueón, si a mí no me consta que lo haya visto haciendo algo malo. Entonces, no puedo hacer algo por algo que yo no haya visto, tengo que tener certeza de lo que realmente fue’”. Vidal insistió en la solicitud. “Pero si tú sabí'”, le retrucó.

Valoración

Herrera termina valorando el gesto de credibilidad que, según interpreta le dedicó Vidal. “En el fondo es como ‘vo’ que erís care’ raja, por qué no le decí' a ese hueón...”, sintentiza. Ramírez asiente. “Te ganaste ese respeto”, concluye, frente a la situación.

“El que es de una línea...”, sugiere el ídolo albo. En un diálogo entre arqueros, Herrera no tarda en recoger el guante. “Perdura en el tiempo”, complementa el referente azul.