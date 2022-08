Johnny Herrera relata el portonazo que sufrió en Viña del Mar: “Me quitaron el auto, me apuntaron y decían ‘pégale un balazo’”

Lo que debía ser una jornada tranquila para Johnny Herrera terminó siendo una amarga velada para el ídolo de Universidad de Chile. Es que, cuando el ex portero regresaba de un matrimonio, fue víctima de un hecho delictual.

“Fue una encerrona, se me cruzó un auto con gallos con pistolas. Se bajaron dos y eran como cuatro”, detalló el ahora comentarista de TNT Sports. Agregó que el terror comenzó antes, porque se dio cuenta cuándo lo iban siguiendo, pero no logró hacer nada para que no le quitaran su Porsche Cayenne Coupe.

“Me quitaron el auto, me apuntaron. Decían ‘pégale un balazo’, pero creo que era más para meter miedo”, recordó el otrora futbolista. Amenazas que se registraron en una gasolinera del sector Las Salinas, en Viña del Mar, hasta donde Herrera llegó para intentar escapar de los delincuentes. “Me metí a la Copec y los gallos se metieron atrás mío y me tocó un semáforo rojo y paré, me cruzaron y se bajaron con pistolas”, reveló.

Claro que el auto no fue lo único que le quitaron al ex arquero, pues -mientras bajaba- intentaron quitarle el reloj y su cadena de un tirón, siendo esta última la que cede y pierde en el hecho. “No dispararon, gracias a Dios no pasó nada más. Y por suerte no iba con mi hijo. El resto es sólo material”, agradeció el referente de los laicos.

FOTO:MARIO DAVILA/AGENCIAUNO

El parte policial

En tanto, la investigación de lo acontecido ya está en marcha y el capitán de carabineros, Esteban Jiménez, subcomisario administrativo de la Primera Comisaría de la Ciudad Jardín, entregó el parte policial. “En horas de esta tarde, a eso de las 19 horas, la víctima circulaba en su vehículo particular, por el borde costero, por avenida Jorge Montt, en dirección al norte y en ese instante fue interceptado por un vehículo del cual no tenemos mayores características, pues el procedimiento está en desarrollo”, sostuvo el uniformado.

Acto seguido, añade que “descendieron una cantidad indeterminada de sujetos y al menos uno de ello, lo habría intimidado con lo que, aparentemente, era una arma de fuego. Posterior a ello, sustraen el vehículo y se dieron a la fuga”.

Herrera ha estado particularmente expuesto esta semana, pues fue uno de los pocos que salió a consolar a la hinchada estudiantil por el mal momento que están viviendo en el Campeonato Nacional y por la nueva derrota que sufrieron en el Superclásico ante Colo Colo.

“Lo entiendo a los fanáticos, porque pase tantas cosas en la U bonitas, que jamás habría imaginado y que quedan en la piel. A mí me marcó por ejemplo la Copa Libertadores del 96, yo iba de pelotero y tenía 15 años o el campeonato del 95, que son cosas que te quedan en la forma que lo ganó la U siendo hincha y siendo muy chico”, dijo en conversación con Blizsports.

Diálogo que sirvió para descartar su presencia en la despedida de Esteban Paredes y en la cual concluyó: “Todo el mundo me saca en cara los goles que me hizo, a mi me tocó ganarle dos finales, una semifinal, hacerle un 4-0, un 5-0, entonces ya está bien me hizo muchos goles pero los partidos importantes siempre los gané yo”.