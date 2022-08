Johnny Herrera recuerda a Esteban Paredes y avisa que no irá a su despedida: “Me hizo muchos goles, pero los partidos importantes siempre los gané yo”

Johnny Herrera y Esteban Paredes marcaron una época en el fútbol chileno. Mientras el portero se lucía como capitán de Universidad de Chile, el delantero logró transformarse en el goleador histórico del Cacique. Es por esto, que los clásicos en los que ambos se vieron enfrentados, en muchas oportunidades se enfracascaron en polémicas que son recordadas hasta el día de hoy.

Johnny Herrera, quien hoy se luce como comentarista de TNT, repasó su rivalidad con Paredes. El delantero le anotó 16 goles al ex portero azul, 12 de ellos en Superclásicos.

“Todo el mundo me saca en cara los goles que me hizo, a mi me tocó ganarle dos finales, una semifinal, hacerle un 4-0, un 5-0, entonces ya está bien me hizo muchos goles pero los partidos importantes siempre los gané yo”, dijo el ex portero en conversación con Blizsports.

Samurai, de paso, descartó hacerse presente en la despedida de Paredes, que se realizará en el Monumental. El atacante deslizó hace unas semanas la posibilidad de sumar al duelo que se realizará en la cancha del Cacique. “No sé, si el público quiere que lo invite yo lo puedo invitar”, señaló el mundialista. “No sé si Johnny quisiera, es que no sé quiénes van a jugar en contra. Mayormente la gente con que jugué yo, que es de Colo Colo. Más algunos amigos. Hablé con Nicolás Peric”, dijo hace unas semanas.

Más allá de las intenciones, Johnny tiene clara su posición. “¿Tú crees que iría a meterme al Monumental cuando la última vez me tenían un lienzo gigante conmigo apuñalado como de 20 ó 30 metros? Me llegó un piedrazo ese día que me rompieron la cabeza, no sé si la gente le gustaria verme ahí”, cerró.