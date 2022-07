Diego López sufre con el finiquito de la U: “Acá hay que hacer los goles; debemos mejorar los movimientos”

Universidad de Chile cayó ante Ñublense y sumó su primera derrota en la era Diego López. El cuadro laico perdió por la cuenta mínima frente al conjunto de Chillán, que se quedó con la victoria gracias a un gol de Patricio Rubio en los 60′. Así, los laicos registraron su novena derrota en el Torneo Nacional.

Tras la derrota, el técnico de los azules analizó el cotejo frente a los Diablos Rojos y descartó una mala relación con la dirigencia del club, luego de las noticias que surgieron respecto a un posible quiebre, por el inminente arribo del joven guardameta Martín Parra. El estratega aseguró hace días que prefiere a un arquero de experiencia, al ser consultado por la opción de fichar al jugador de Huachipato.

“La relación es buena, nunca dije que fuera mala. Con el director deportivo también. No sé por qué dices que es mala la relación. Tranquilamente te digo que no digas eso porque no es así”, declaró el técnico uruguayo en conferencia de prensa.

Sobre el partido ante los dirigidos por Jaime García, López manifestó que “se ha mejorado, sobre todo en la parte de la definición de las jugadas, pero acá hay que hacer goles. Tuvimos muchas chances y no las concretamos, algunas fueron claras. Para mí, hay que tirar más al arco, uno nunca sabe cuando la pelota puede tocar en alguien y entrar”.

El DT afirmó que su equipo sintió el golpe tras el tanto de Rubio, viéndose afectado tanto en el aspecto futbolístico como mental. “Tenemos que aprender siempre de las derrotas, sobre todo en un partido que era equilibrado. Después del gol, no seguimos haciendo lo mismo”, expresó.

También se refirió a la lesión de Mauricio Morales, quien debió dejar la cancha tras sufrir una molestia física luego de disputar una pelota con Nicolás Guerra. “Hay que ver cómo quedó Mauro. Se lesionó Felipe Seymour también. Son todas cosas que hay que poner en la cuenta, pueden pasar. No tenemos al Chorri y no vamos a tener tampoco a Ronnie”.

Al ser consultado por sumar nuevas variantes en el ataque, López aseveró que a su juicio se trata de una zona que está cubierta, más allá de la falta de efectividad que sus pupilos exhibieron frente a los chillanejos: “Tenemos a Ronnie (Fernández), Junior (Fernandes) y a Cristián (Palacios). No es que no tenemos atacantes, hay delantero, pero lo que debemos mejorar son los movimientos. Arriba se vieron cosas interesantes. Después que se pierde se buscan muchas cosas, lo muy malo fue el resultado”.

El técnico, además, lamentó los problemas que ha tenido la U para encontrar un estadio en el cual ser local para el Superclásico ante Colo Colo. “Complica no saber dónde puede uno jugar definitivamente, pero hay que tratar de adaptarse y no ponerlo como excusa. Creemos que era un buen estadio para jugar el clásico, no tiene la pista, la gente está cerca y creíamos que iba a influir mucho”, dijo.