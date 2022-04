Diego Simeone se retiró de la cancha sin despedirse de Guardiola tras caer contra el Manchester City en la Champions League

El Manchester City terminó llevándose el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. El elenco inglés se las arregló para superar el cerrado esquema defensivo propuesto por el equipo español y selló el duelo por 1-0 gracias a la anotación de Kevin De Bruyne en el minuto 70.

Con este resultado, la llave continuará abierta de cara al partido de revancha que se disputará el próximo miércoles 13 de abril a partir de las 15.00 horas.

Una vez finalizado el encuentro, hubo un hecho que llamó la atención de los ingleses. Si bien Diego Simeone y Josep Guardiola se saludaron antes del pitazo inicial, no repitieron el saludo tras los 90 minutos.

El saludo de Josep Guardiola y Diego Simeone antes del inicio del partido entre el Manchester City y el Atlético de Madrid. Foto: Reuters.

Así lo reflejó la BBC en su relato minuto a minuto del partido a través de Twitter. “Diego Simeone corre hacia el túnel sin darle la mano a Pep Guardiola”, consignaron.

Un gesto que es común en Inglaterra, pero es una costumbre que incomoda al Cholo y por lo que ha tenido que enfrentar algunos cuestionamientos en el pasado.

Uno de los más comentados fue el desencuentro que tuvo con Jurgen Klopp tras la caída del Atlético contra el Liverpool por 2-3 por la Champions League de 2021.

“Quise darle la mano y él no, en ese momento. Lo entiendo. Ya estaba corriendo hacia dentro del vestuario. Es una persona emocional. Yo también”, explicó el alemán tras el duelo.

El mismo día, Simeone aclaró su actitud. “Normalmente yo no saludo después del partido. No me gusta y creo que no es saludable porque siempre habrá alguno que no esté conforme con el partido”, comentó.

“Ellos tienen una cultura diferente, que yo no comparto. Si veo ahora a Klopp no tengo problema en saludarle”, complementó en la conferencia de prensa.