“¿Dónde está Messi?”: la Conmebol se ríe de los que se burlaron de la Pulga en Qatar

La derrota 1-2 frente a Arabia Saudita en el debut de Argentina en el Mundial de Qatar levantó de inmediato una serie de dudas y los dardos de buena parte del planeta se fueron contra Lionel Messi, que si bien había anotado de penal en ese primer encuentro, en el segundo tiempo sucumbió ante la marca rival. ¿Dónde está Messi? Fue la pregunta que rápidamente proliferó en las redes sociales, siendo especialmente los forofos árabes, brasileños y mexicanos los que se burlaban del astro transandino.

Lo cierto es que la Pulga apareció cuando más lo necesitaba su equipo. Fue la figura frente a México, en un choque muy cerrado. Un momento límite, ya que una derrota dejaba fuera a la Albiceleste. Y fue ahí donde el astro abrió el camino con un golazo. Fue el impulso necesario para que el equipo recuperara la confianza y encaminara el rumbo. También para empezar a acallar a sus críticos.

De hecho, los hinchas australianos, en octavos de final, osaron cantar contra el capitán transandino, y su respuesta fue inmediata. Segundos después respondió con un zurdazo inatajable para el arquero oceánico.

El nivel de Messi fue subiendo paulatinamente a medida que la complejidad de los rivales iba avanzando. Frente a Países Bajos, Croacia y sobre todo ante Francia, el rosarino fue el mejor. Estuvo en el lugar y momento precisos y logró cumplir su sueño de levantar la copa, siendo decisivo y rompiendo récords en su país. “Se hizo desear, pero esta copa del mundo es lo más grande que hay. Es hermosa. La deseaba muchísimo. Dije que Dios me la iba a regalar, presentía que era ésta ocasión. Sufrimos, pero lo conseguimos. No vemos la hora de estar en Argentina para vivir esa locura. Quería cerrar mi carrera con esto. No puedo pedir más nada. Estoy en los últimos años en mi carrera, y esto es algo impresionante. Esta Copa es la más deseada por todos los jugadores”, comentó tras ganar el título.

La Conmebol no quiso quedarse atrás y también recordó la ya célebre pregunta: ¿Dónde está Messi? Y la respondió con un emotivo video, donde repasa los hitos del jugador del PSG en Qatar. También muestra a hinchas de diversas nacionalidades y memes con esa misma interrogante. “¿De verdad quieres saber dónde está Messi?”, parte preguntando. “Déjame que te explico”, prosigue la voz en off de un niño.

Luego, agrega con un poco de sarcasmo: “Sabes que te entiendo. Ni siquiera los que lo tienen al lado saben dónde está realmente”, mientras se reproduce la jugada en la que el crack llenó de amagues al croata Josko Gvardiol, en el tercer tanto de Argentina ante el cuadro balcánico.

Luego homenajea a los hinchas transandinos, con imágenes de su inmensa devoción en las calles y estadios. “Está acá, en la ilusión de todo un pueblo”, resalta, acompañando el video con imágenes de la emoción del relator Pablo Giralt o la satisfacción de Ronaldinho en la tribuna.

El cortometraje finaliza con la imagen de la estrella bordada en la camiseta albiceleste y una frase que lo resume todo. “Acá está Messi, para toda la eternidad”, cierra.