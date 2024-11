¿Dónde quedaron Alcaraz y Sinner? Se definen los grupos de las Finales de la ATP

Están definidos los grupos de las Finales de la ATP de Turín. El torneo arranca el 10 de noviembre, se jugará hasta el 17, y repartirá un millonario premio de 15.250.000 de dólares. Los mejores ocho tenistas del año se enfrentarán en la ciudad de Italia en el Torneo de Maestros. Los dos líderes del ranking ATP son Jannik Sinner y Alexander Zverev. Ambos asoman entre los grandes favoritos. También está Carlos Alcaraz, el español, otro de los mejores representantes de la nueva generación, igualmente busca el título. Junto con el italiano, se repartieron los cuatro trofeos de los Grand Slam de esta temporada.

El formato indica que los dos primeros de cada grupo acceden a las semifinales. Evidentemente, se mide por quienes más triunfos consigan. En caso de que haya igualdad entre tenistas, pasan a correr los enfrentamientos cara a cara, los porcentajes de sets y los juegos ganados.

Jannik Sinner será 'local' en Turín. Foto: REUTERS/Hamad I Mohammed

Las zonas quedaron repartidas en el ‘Grupo Ilie Nastase’, donde están Jannik Sinner (1°), Daniil Medvedev (4°), Taylor Fritz (6°) y Alex de Minaur (8°). Por otro lado, en el ‘Grupo John Newcombe’, donde quedaron Alexander Zverev (2°), Carlos Alcaraz (3°), Casper Ruud (7°) y Andrey Rublev (9°).

Las críticas de Sinner

Una vez que comenzó sus entrenamientos en Turín, Sinner, quien juega ‘de local’, se refirió a la importancia de la competición, aunque criticó los cambios que hubo en la cancha. “El año pasado jugué muy bien aquí pese a que terminé perdiendo en la final, pero cada año la situación es diferente. El primer paso será empezar de la mejor manera, el objetivo es ir partido a partido, ya que el futuro no se puede predecir, pero está claro que será un torneo muy importante para mí. Después de los primeros entrenamientos, la sensación es que la pista es un poco más lenta, así que todavía tengo unos días para llegar a mi máximo antes del primer partido, sería muy importante arrancar con una victoria”, dijo.

En esa línea, el italiano abordó su favoritismo, optando por quitarse la presión de encima. “A los 23 años no puedes estar al 100% de tu máximo potencial, ni en el terreno físico, ni en el mental, ni con tu tenis. Todavía hay veces donde me equivoco y es normal. Ahora mismo creo que la parte física será muy importante, aunque dentro de la pista también estoy intentando introducir variaciones, mejorando el juego en la red y sirviendo mejor. Aunque todavía no soy tan constante con el saque como me gustaría, siento que desde el año pasado he progresado mucho, así que los seguiré trabajando de cara a 2025″, señaló.

Finalmente, el nacido en San Candido abordó la ausencia de Novak Djokovic (5°). “Nole le dio mucho al público italiano, es normal que la gente quiera verlo jugar. Sentimos mucho que no esté aquí con nosotros, pero el deporte es esto, puede pasar que un jugador se salte algunos torneos. La temporada ha sido larga pero, de todos modos, aquí nos vamos a reunir ocho grandes jugadores, así que esperemos que sea un gran torneo. Por supuesto, todos echaremos de menos a Nole”, sentenció.