Novak Djokovic se baja de las Finales de la ATP y cierra anticipadamente la temporada

Hace varias semanas que venía cobrando fuerza el rumor de que Novak Djokovic no participaría en las Finales de la ATP, que se disputarán entre el 10 y el 17 de noviembre en Turín, Italia. El serbio ya había encendido las alarmas hace unos días cuando decidió restarse del Masters 1000 de París-Bercy, por lo que de inmediato se alimentó el rumor.

Finalmente, en la jornada de este martes el actual número cinco del mundo confirmó su baja del torneo de maestros que reúne a los ocho mejores de la temporada, argumentando problemas físicos. Así lo hizo saber mediante un comunicado difundido en sus redes sociales.

“Tenía muchas ganas de estar allí, pero debido a una lesión continua no jugaré la próxima semana”, señaló Djokovic a través de una historia de Instagram. “Lo siento por quienes planeaban verme. Le deseo un gran torneo a todos los jugadores. ¡Nos vemos pronto!”, añadió el siete veces campeón del clásico certamen de final de temporada.

Djokovic, de 37 años, ganó el título el pasado año en Turín, derrotando a Jannik Sinner en la final. Cabe señalar que el primer triunfo en este torneo para él llegó en 2008, cuando el torneo aún era conocido como la Tennis Masters Cup.

En 2024, el serbio consiguió un récord de 37 victorias y nueve derrotas, completando una temporada cuyo punto más alto fue la obtención del oro olímpico en París, donde derrotó en la final al español Carlos Alcaraz, tomándose revancha de sus derrotas en Roland Garros y Wimbledon. De este modo, el balcánico alcanzó el Golden Slam, que es la obtención de los cuatro majors y la medalla dorada. Además, le significó el título 99 de su carrera.

En una reciente entrevista con el diario La Nación de Argentina, el serbio reconoció que le cuesta mantener las ganas, más allá de que todavía le queda bencina para continuar. “Algunos piensan que tengo que retirarme del tenis estando en lo más alto: ‘Ganaste el oro, ganaste todo, di adiós’. Algunos piensan que debo seguir mientras siga pensando que puedo ser el favorito para un Grand Slam. Yo pienso más bien como esos. Tal vez cambie de idea, no lo sé. Por ahora siento que quiero seguir. ¿Cuánto tiempo más? Viajar y encontrar motivación me cuesta cada vez más. No es fácil. Y menos con hijos. No quiero estar lejos de casa tanto tiempo, pero todavía tengo el impulso. Así que lo lamento por los que quieren que me retire, porque todavía tendrán que verme un tiempito más”, planteó.

Se mueven las piezas

La baja de Novak Djokovic supuso un reordenamiento en el cuadro principal del certamen y confirmó definitivamente a los clasificados. Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev y Taylor Fritz ya habían asegurado su cupo en el torneo antes del anuncio de Nole.

Finalmente, Casper Ruud, Alex de Miñaur y Andrey Rublev completaron el contingente que saltará a la cancha en el Inalpi Arena a partir de este domingo. De Miñaur, por ejemplo, se bajó del ATP 250 de Belgrado al conocer su ingreso directo al certamen.

Djokovic, en tanto, terminará el año fuera del top 5, algo que solo había ocurrido en una ocasión desde 2007, y en los próximos días viajará a Argentina para jugar una exhibición ante Juan Martín del Potro el próximo 29 de noviembre.