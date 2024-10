Novak Djokovic se baja del Masters 1000 de París-Bercy y crecen las dudas sobre su participación en las Finales de la ATP

Después de ganar el oro olímpico en París, Novak Djokovic descansó. Haber conseguido el último gran éxito que le quedaba le permitió respirar y mirar de otra forma sus últimos años en el tenis. Si bien mantiene la competitividad, sus objetivos son distintos.

En una reciente entrevista con el diario La Nación de Argentina, el serbio comentó que le cuesta mantener las ganas, más allá de que todavía le queda bencina. “Algunos piensan que tengo que retirarme del tenis estando en lo más alto: ‘Ganaste el oro, ganaste todo, di adiós’. Algunos piensan que debo seguir mientras siga pensando que puedo ser el favorito para un Grand Slam. Yo pienso más bien como esos. Tal vez cambie de idea, no lo sé. Por ahora siento que quiero seguir. ¿Cuánto tiempo más? Viajar y encontrar motivación me cuesta cada vez más. No es fácil. Y menos con hijos. No quiero estar lejos de casa tanto tiempo, pero todavía tengo el impulso. Así que lo lamento por los que quieren que me retire, porque todavía tendrán que verme un tiempito más”, planteó.

En esa línea, confirmó que no jugará el Masters 1000 de París-Bercy, lo que alimenta las dudas sobre lo que hará el resto de la temporada. “Desafortunadamente no jugaré París este año. Lo siento por todos los que esperaban verme jugar allí. Deseo que todos los jugadores, patrocinadores, organizadores y fans tengan un gran torneo. Tengo un montón de buenos recuerdos al ganar siete títulos y espero volver a estar de vuelta con ustedes el año que viene”, sostuvo.

Esta decisión siembra la duda sobre si realmente jugará las Finales de la ATP en Turín este año. Todo parece indicar que esto es bastante difícil, sobre todo si toman en cuenta sus declaraciones de hace algunas semanas, donde manifestó que no están en sus planes. “Las ATP Finals y estar en lo más alto en el ranking ya no son objetivos para mí. No sé si jugaré las finales este año o el que viene, pero ahora lo que más necesito es descanso físico, mental y emocional para decidir que es lo siguiente que viene en mi carrera, cuánto más quiero jugar y donde”, reveló.

El apoyo de Roddick

El exnúmero uno del mundo Andy Roddick cree que ese es el camino que tomará el balcánico. “Tiene sentido que se baje de París. Novak lo ha dicho de todas las maneras y no queremos que esto le quite protagonismo a Tommy Paul, pero Novak va a elegir sus lugares ahora”, expresó en su podcast Served with Andy Roddick.

“Va a intentar hacer malabarismos con el calendario, donde tenga suficientes partidos antes de los Grand Slams, pero realmente mi interpretación de cómo habla Novak es que ya no le importan las clasificaciones. Él sabe lo que ha hecho, no puede hacerse con el número uno para siempre. Lo ha sido más semanas que nadie. Así es como va a ser la siguiente fase de su carrera, en la que elige sus lugares. No le importa París, no va a jugar en Turín“, añadió.

Para la cita en Italia, Nole no está clasificado. De hecho, marcha en el sexto lugar, con 3.910 puntos, siendo perseguido de cerca por el noruego Casper Ruud, con 3.895; el ruso Andrey Rublev, con 3.720, y el australiano Álex de Miñaur, con 3.455.