DT 2.0: el espacio virtual que reúne a los técnicos chilenos en cuarentena

El fútbol chileno está detenido por el coronavirus, pero sus entrenadores no se dejan estar. Aprovechan el tiempo para actualizarse e incluso para organizarse en un colectivo que les permite compartir conocimientos y ocupar la tecnología para aminorar los efectos de la distancia y de la imposibilidad de reunirse con sus pupilos en los entrenamientos y en los partidos.

DT 2.0 se ha transformado en el punto de reunión para 180 directores técnicos. La nómina la encabezan Miguel Ramírez y Francisco Bozán, técnicos de Santiago Wanderers y La Serena, en Primera División. También está el seleccionador Sub 20 Patricio Ormazábal y el DT de la Sub 17, Cristián Leiva. Hay varios de la Primera B y otros tantos que intentan abrirse paso en las divisiones inferiores y en las categorías menores del balompié nacional. También hay técnicos del fútbol femenino, como Paula Navarro y Carlos Véliz, quienes dirigen a Santiago Morning y a Universidad de Chile.

Las plataformas Zoom y WhatsApp se han convertido en las principales aliadas. La primera ofrece el soporte para montar y participar en las videoconferencias. En la segunda, a través de un grupo, se coordinan las actividades y se comparten los conceptos. También se creó un canal de Youtube para difundir y almacenar las actividades.

Marcoleta abrió el ciclo

El ciclo de charlistas lo abrió Luis Marcoleta, actual técnico de Rangers. También expusieron el ex arquero de Boca Juniors y Deportes Concepción Carlos Navarro Montoya, quien comentó su experiencia en las divisiones menores del club xeneize, y el seleccionador de Venezuela Rafael Dudamel. En el listado aparecen, también, Nicolás Córdova, Manuel Suárez (ex ayudante de Juan Antonio Pizzi en la Selección), la entrenadora Rocío Yáñez, el sicólogo deportivo Rodrigo Cauas y el juez Roberto Tobar.

La charla de Rafael Dudamel

“Con todo esto de la pandemia se han generado un montón de oportunidades de capacitarse, de compartir. Ha sido una oportunidad para todos. En Chile se creó el de este grupo. El objetivo es solidario, compartir experiencias, libros. Se dio algo súper entretenido. Ahora hay varios entrenadores que tienen experiencia. Y se hizo una calendarización de exposiciones en el mes. Hay otro grupo en Talca. No es el ego de ninguno, se comparten unos con otros. Se coordinan las charlas. Yo expuse ahí. Ha sido bastante bueno. No solo se haba de fútbol, también de la vida. Me ha gustado mucho el tenor de la idea", explica Francisco Bozán.

La exposición de Navarro Montoya

Llenar un vacío

“Ha sido muy bueno, provechoso, solidario. Faltaba juntarnos y no solo saludarnos el fin de semana. Ojalá se sumen todos. Que estemos todos involucrados para aprender y traspasar experiencias. Todos los días se van incorporando técnicos. El listado es grande”, añade el DT de Deportes La Serena. “La visión es hacia el futuro, ver cómo toma forma. La invitación me la hace Patricio Almendra hace una semana. La semana pasada expuso un ingeniero, Alfredo Zolezzi, que nos habló de liderazgo. Fue tremendo”, agrega.

“Este tema surge por la necesidad de crecer, por la necesidad de agruparnos. Ya somos 180 técnicos que no teníamos la instancia para sentir que éramos un grupo. En el Sifup están los jugadores y era el momento de generar un movimiento que nos permita seguir juntos, perfeccionarnos y ser uno, una comunidad. Hay técnicos de Primera y técnicos que boletean en una municipalidad. Conversamos y debatimos temas, generamos charlas. Estamos en una etapa de aprendizaje. Miramos con preocupación el futuro”, explica Almendra, el motor de la iniciativa.