El amargo adiós de Bielsa: deja al Leeds como la valla más batida de la Premier y cerca del descenso

El sábado, el Tottenham se demoró menos de media hora para anotarle tres goles al Leeds United y empezar a sellar la victoria. Finalmente, el partido terminó 4-0 a favor de los Spurs, que no encontraron una respuesta efectiva de parte de los dirigidos por Marcelo Bielsa. Mientras tanto, en un palco del estadio Elland Road, las caras del italiano Andrea Radrizzani, el propietario del club, y del español Víctor Orta, el director deportivo, lo decían todo. La sensación de desazón era evidente, lo que terminó por gatillar la salida del técnico argentino de su cargo. El fin de una era.

Después de tres años y medio, el ex DT de La Roja abandona Inglaterra, el que fue su hábitat desde junio de 2018, alcanzando el anhelado ascenso y dotando a un club que no es grande (no pertenece al Big Six de la Premier League) de una mediatización inusitada. “Esta ha sido la decisión más difícil que he tenido que tomar durante mi mandato en el Leeds United, teniendo en cuenta todo el éxito que ha tenido Marcelo en el club. Sin embargo, tengo que actuar en el mejor interés del club y creo que se requiere un cambio ahora para asegurar nuestro estatus en la Premier League. Los resultados y actuaciones recientes no han cumplido nuestras expectativas”, afirmó Radrizzani, el mandamás de la institución, tras conocerse el adiós del rosarino.

Esta mala temporada terminó apurando el cierre de una etapa. Con 26 partidos, el Loco se va dejando al equipo en el decimosexto puesto en la tabla de la Premier con 23 puntos, producto de cinco victorias, ocho empates y 13 derrotas. Está a dos puntos de la zona de descenso. El antepenúltimo es el Burnley, que tiene 21, pero dos partidos menos que el Leeds. Entre medio está el Everton, que ahora dirige Frank Lampard, que tiene 22 y también dos juegos menos que el Leeds. Definitivamente, el objetivo de la temporada es la permanencia. Eso explica la salida de un Bielsa que no tranza sus principios (ni volverse más “pragmático” para sacar más puntaje). Algo completamente distinto a lo que sucedió en la anterior. En la liga 20-21 acabaron en el noveno puesto, con 59 puntos, a tres de la zona de clasificación para la Conference League.

La tabla de la Premier League. El Leeds, cerca de la zona de descenso.

Las lesiones fueron un obstáculo para Bielsa. Las constantes bajas mermaron la construcción del equipo. Las más importantes han sido la del delantero Patrick Bamford, clave en el ascenso, y la del volante Kalvin Philips, seleccionado inglés y titular en la Eurocopa con Gareth Southgate.

Bielsa se va dejando a un Leeds con fragilidad defensiva, que lo tiene como la valla más batida de la liga inglesa. Sesenta tantos en contra en 26 partidos, lo que arroja un promedio de 2,3 por cotejo. En los últimos cinco encuentros, el Leeds recibió nada menos que 20 (un promedio de cuatro por juego): tres del Aston Villa, tres del Everton, cuatro del Manchester United, seis del Liverpool y cuatro del Tottenham.

En Inglaterra, la interrogante sobre su continuidad se había propagado hace semanas. Al final de la conferencia posterior al partido del sábado, le preguntaron: “¿Todavía tiene confianza en que tiene las ideas para revertir esta situación?”. El rosarino contestó: “Por supuesto”. Horas más tarde, diversos medios británicos señalaron que la suerte del entrenador estaba echada y que se había logrado un acuerdo con la directiva para la salida, lo que confirmó el club en sus canales oficiales este domingo.

La temporada 2021-2022 del Leeds tiene solo seis triunfos en 30 partidos, entre todas las competencias. Apenas un 30% de rendimiento y 64 goles encajados contra 32 convertidos. El balance total de Marcelo Bielsa en el club consta de 170 partidos dirigidos. En Yorkshire fue donde el Loco duró más tiempo, a nivel de clubes. El balance fue de 80 victorias, 33 empates y 57 derrotas.

Se cierra una etapa. Y ahora, ¿Qué será del futuro de un ícono del fútbol?