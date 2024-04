El amuleto Vidal: solo suma victorias en sus duelos ante la UC

Arturo Vidal saca cuentas alegres en Colo Colo. El volante deja atrás las críticas y este sábado fue la figura del Cacique ante la UC. Anotó el único tanto del clásico y aumentó su invicto frente a Universidad Católica. Nunca ha perdido ante los cruzados. Nunca ha empatado siquiera. Solo suma triunfos frente al elenco de Las Condes.

“Decían que Colo Colo jugaba mal. Lo escuché el otro día contra Cobreloa y eso me da rabia porque ese día no merecimos perder. Cobreloa hizo su trabajo, se llevó los tres puntos, pero no lo merecíamos. Lo importante es que hoy mejoramos y estuvimos concentrados los 90 minutos”, señaló tras el partido, a TNT Sports.

Fecha Lugar Resultado 05-11-2006 Nacional UC 0-1 CC 27-05-2007 Monumental CC 2-1 UC 20-04-2024 Santa Laura UC 0-1 CC

Cuatro años de racha

Universidad Católica lleva cuatro años sin poder superar a Colo Colo en duelos de Primera División. La última vez fue en febrero de 2020, en Pedrero. La racha invicta del Cacique ante la Franja suma ocho duelos. El mejor ciclo anterior incluyó 18 enfrentamientos (9 triunfos y 9 empates) entre 1985 y 1993.

En este ciclo, los albos han sido dirigidos por dos técnicos: Gustavo Quinteros (7) y Jorge Almirón (1). La UC tuvo en la banca a seis entrenadores: Ariel Holan (3), Gustavo Poyet (1), Cristian Paulucci (1), Rodrigo Valenzuela (1), Nicolás Núñez (1) y Tiago Nunes (1).

Fecha Resultado Estadio 16-02-2020 CC 0-2 UC Monumental 19-12-2020 UC 0-0 CC San Carlos 17-07-2021 UC 0-0 CC San Carlos 24-10-2021 CC 2-1 UC Monumental 24-04-2022 UC 1-1 CC San Carlos 04-10-2022 CC 0-0 UC Monumental 15-04-2023 UC 0-0 CC Santa Laura 01-10-2023 CC 2-1 CC Monumental 20-04-2024 UC 0-1 CC Santa Laura

El gol a la baja

Entre 1939 y 2019, el clásico entre la UC y Colo Colo sumó 569 goles en 176 confrontaciones, promediando 3,2 tantos por encuentro. En el ciclo 2020-2024 acumuló 11 conquistas en 9 enfrentamientos, con una media de apenas 1,2 por partido.